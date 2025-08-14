Los docentes universitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) continúan con las medidas de fuerza en el marco de un paro que abarca toda la semana y que busca visibilizar la situación de deterioro salarial que atraviesa el sector. Guadalupe Aguiar, referente del gremio SIDUNSJ, explicó en Canal 13, los motivos detrás de la protesta y detalló cómo se implementarán las acciones en las próximas semanas.

“Estamos transitando una semana de paro en las universidades nacionales, incluida la UNSJ. Los docentes estamos manifestando nuestro malestar una vez más por el enorme deterioro salarial que viene sufriendo la docencia universitaria en el último año y medio durante todo el gobierno del actual presidente”, afirmó Aguiar.

El paro se desarrolla durante toda la semana y continuará este sábado, ya que algunas actividades se realizan los fines de semana en distintas unidades de trabajo. A partir de la próxima semana, se implementarán 48 horas de paro rotativo, una estrategia que busca incluir a todos los docentes según los días en que dictan clases: “Rotativo quiere decir que esas 48 horas caerían probablemente jueves y viernes una semana, martes y miércoles la siguiente, y lunes y martes la otra". Seguidamente sumó: "Esto permite que todos los docentes, según su calendario de clases, puedan adherir a la medida”.

El paro ha contado con una adhesión significativa. “El lunes coincidimos con docentes y no docentes; el gremio no docente convocó a 24 horas, por lo cual no hubo casi funcionamiento en ninguna unidad de trabajo. Estos días se ha mantenido el acatamiento en distintas unidades, porque el malestar se mantiene presente”, señaló la dirigente sindical.

Recientemente, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del 7,5% para los docentes, que Aguiar calificó como insuficiente y engañoso. “No solamente por ser insuficiente, sino por ser engañoso. Ese 7,5% está construido en parte por un acuerdo firmado en junio, que aún no se había incorporado al salario de los docentes, y se pagaría retroactivo en septiembre, sumado a 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre. No hay mes en que el salario docente haya estado equiparado a la inflación”, indicó.

Además, criticó el bono anunciado de 25.000 pesos: “Ese bono solo se paga en su totalidad a docentes con cargos exclusivos, quienes representan alrededor del 30% del personal". Además mencionó: "Los cargos semiexclusivos o simples recibirán la mitad o un cuarto, lo cual no alcanza ni para un día de supermercado. Es una verdad a medias que no beneficia a la mayoría de los docentes”.

Aguiar resaltó que los paros afectan directamente a los estudiantes, aunque aclaró que la medida no es decisión de los docentes para perjudicar a los alumnos, sino consecuencia de la política salarial del gobierno. Por ello expresó: “Los docentes queremos dar clases y un salario digno. Tenemos colegas que están dejando sus cargos buscando otros trabajos, porque el poder adquisitivo ha caído tanto que muchos están por debajo de la línea de pobreza". En ello sumó: "El paro refleja una política que perjudica a la universidad pública, no a los estudiantes”.

El escenario se complica si se consideran los futuros paros rotativos: “Con estas medidas, podríamos llegar a 30 días de paro en lo que va de 2025, y si la situación no cambia, podría duplicarse, afectando gravemente la continuidad académica”, advirtió.

Futuro de la universidad

La dirigente sindical se mostró crítica: “No vemos intenciones de mejorar la situación de la universidad pública". Además dijo: "El comunicado de ayer, sumado al anuncio de un veto a la ley de financiamiento universitario, muestra que no hay voluntad de negociar. El aumento del 7,5% siempre corre detrás de la inflación y es parte de un programa que desmantela la universidad pública”.

Aguiar concluyó; “Hemos trabajado casi siete meses gratis para sostener la universidad. Culpar al docente por la falta de clases es un error; debemos entender que necesitamos vivir de nuestro salario, mantener a nuestra familia y poder seguir brindando educación de calidad”.