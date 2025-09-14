Desde el Ministerio de Gobierno dieron a conocer una novedad. La misma consta de que ahora, las boletas online del Juzgado de Faltas se pueden consultar o imprimir. De este modo, acercan un nuevo tramite a los ciudadanos de manera directa.

Según explicaron, con esta herramienta, buscan agiliza las diligencias en el Juzgado de Faltas a través de facilidades que lleva a cabo a través de su Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Esto será, esta vez, en lo que respecta a generar las boletas de pago y consultas telefónicas sobre las mismas.

A la vez, señalaron que hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Algunas de ellas son:

El sistema permite consultar e imprimir en línea las boletas de pago por infracciones de tránsito registradas por la Policía de San Juan. Solo se encuentran disponibles aquellas actas emitidas bajo la jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales.

Para poder utilizar esta herramienta, el vehículo no debe estar radiado. En caso contrario, el titular deberá realizar previamente el trámite correspondiente para la remoción del rodado.

El sistema funciona únicamente para infracciones asentadas en talonarios completados de forma manual. No es válido para aquellas actas emitidas mediante ticket electrónico.

En caso de que la infracción haya sido labrada bajo la jurisdicción de un Juzgado de Paz, la persona deberá dirigirse directamente a esa dependencia.

Del mismo modo, desde el Gobierno, indicaron que el Juzgado que tratará la falta o contravención figura en el acta labrada.

Requisitos para consultar e imprimir la boleta de pago:

-Poseer el Número de Acta que figura en el comprobante de la Infracción

- Conocer el Número de DNI del Infractor

-Que el acta haya sido labrada en jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales

Para ingresar al sistema de impresión de boletas de pago pulsa AQUÍ: https://serviciosmingobierno.sanjuan.gov.ar/Transito_4/view_5/