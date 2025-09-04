El Gobierno nacional avanzó este jueves con una medida que cambia por completo el rol de los tradicionales kioscos de diarios y revistas: desde ahora podrán funcionar como puntos de retiro de compras realizadas por internet. Así quedó establecido en el Decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La disposición deroga el marco jurídico que regulaba exclusivamente la venta y distribución de publicaciones gráficas en la vía pública, y habilita a estos puestos a prestar nuevos servicios vinculados al correo postal. En concreto, podrán entregar correspondencia general, papelería y paquetería, además de productos adquiridos a través del comercio electrónico.

También estarán autorizados a recibir y distribuir tarjetas de crédito y débito, documentos de identidad y pasaportes, además de brindar servicios de guarda y depósito. Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión apunta a "eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria en todo el país", bajo la premisa de liberar al mercado de trabas regulatorias.

La medida, además, busca revitalizar un sector que viene en caída desde hace años, a partir de la fuerte baja en la venta de diarios y revistas en papel. Para poder operar como casilla de correo, cada puesto deberá registrarse previamente como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o bien firmar convenios con empresas de correo ya habilitadas.

De esta forma, el Gobierno abre la puerta a que los tradicionales kioscos de diarios se transformen en un nuevo eslabón de la cadena de distribución del comercio electrónico, un sector en franco crecimiento.