Aisa Group inició la construcción del Parque Fotovoltaico Calicanto, en el departamento Belgrano, San Luis. Se trata de un proyecto clave en la estrategia energética de la compañía, que se levantará sobre 71,9 hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 51 MWp, con una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.

La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí. La entrada en operación está prevista para diciembre de 2026.

Este parque solar es el primer paso de un plan de inversiones energéticas que apunta a generar 1.000 MW de energía solar en la próxima década, programa que podría adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Aisa Group y Gualcamayo

Además de su incursión en energías renovables, Aisa Group se convirtió en el actual impulsor de la mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal, San Juan. El grupo tomó el control del emprendimiento y avanzó con un plan de reactivación tras la caída en la producción que había experimentado en los últimos años.

La estrategia incluye no solo recuperar los niveles de extracción de oro en Gualcamayo, sino también desarrollar el proyecto Carbonatos Profundos, considerado clave para extender la vida útil de la mina y garantizar su continuidad en el mediano y largo plazo.

De esta forma, Gualcamayo pasó a ser uno de los activos más importantes dentro del portafolio de inversiones de Aisa Group en minería, junto con sus proyectos de expansión energética y de diversificación en el país.

Diversificación de inversiones en Argentina

El plan integral de Aisa Group en la Argentina prevé más de USD 1.600 millones en inversiones en distintos sectores: