El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, expuso en el programa Mirá quién habla de Canal 13 los avances de las políticas provinciales para sostener y potenciar el sector productivo, en un contexto que definió como “desigual” para las distintas ramas industriales.

“Hay sectores que están mejor, sobre todo los vinculados a la exportación de nicho o a servicios relacionados con la energía y la minería", comenzó. "Pero todo lo que depende del consumo interno está muy comprometido por la caída de la demanda y la competencia de productos importados. San Juan no es la excepción”, sostuvo Martín.

Alejandro Martín habló de Bonos fiscal y de la eliminación de las retenciones de la cal

Entre las medidas destacadas, el funcionario explicó la implementación del Certificado de Mano de Obra Formal Industrial (CEMOFI), un beneficio que otorga a las empresas un crédito fiscal de $3 millones por cada trabajador registrado en el mes pico de 2024, aplicable a todos los impuestos provinciales, incluidos Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario.

“Este programa fue posible gracias a una modificación de la ley tributaria impulsada por el gobernador Marcelo Orrego. Ya tenemos casi 100 empresas con el beneficio otorgado y otras 15 en proceso. Esto alcanza a 6.500 trabajadores y representa una inversión provincial de $19.500 millones”, detalló.

Martín subrayó que el CEMOFI estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y que también puede ser solicitado por industrias que incrementen su nómina durante este año: “Es una herramienta abierta y disponible. Queremos premiar a las empresas que sostienen o amplían el empleo formal en un momento complejo para la economía”.