El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, expuso en el programa Mirá quién habla de Canal 13 los avances de las políticas provinciales para sostener y potenciar el sector productivo, en un contexto que definió como “desigual” para las distintas ramas industriales.

“Hay sectores que están mejor, sobre todo los vinculados a la exportación de nicho o a servicios relacionados con la energía y la minería", comenzó. "Pero todo lo que depende del consumo interno está muy comprometido por la caída de la demanda y la competencia de productos importados. San Juan no es la excepción”, sostuvo Martín.

Entre las medidas destacadas, el funcionario explicó la implementación del Certificado de Mano de Obra Formal Industrial (CEMOFI), un beneficio que otorga a las empresas un crédito fiscal de $3 millones por cada trabajador registrado en el mes pico de 2024, aplicable a todos los impuestos provinciales, incluidos Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario.

“Este programa fue posible gracias a una modificación de la ley tributaria impulsada por el gobernador Marcelo Orrego. Ya tenemos casi 100 empresas con el beneficio otorgado y otras 15 en proceso. Esto alcanza a 6.500 trabajadores y representa una inversión provincial de $19.500 millones”, detalló.

Martín subrayó que el CEMOFI estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y que también puede ser solicitado por industrias que incrementen su nómina durante este año: “Es una herramienta abierta y disponible. Queremos premiar a las empresas que sostienen o amplían el empleo formal en un momento complejo para la economía”.