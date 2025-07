Alejandro y Martín, dos trabajadores que lamentan el cierre de Vialidad Nacional

El Gobierno nacional firmó un decreto donde se dispuso al cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial. Ante ello, en San Juan se llevó a cabo una asamblea por parte de los trabajadores, quienes se mostraron visiblemente afectados por la decisión y el temor a quedarse sin trabajo.

Alejandro, uno de los trabajadores que lleva 15 años dedicando su tiempo a Vialidad Nacional no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto durante la asamblea por la incertidumbre y por la “bronca” que le produce la situación. “La gente no tiene la culpa. Acá somos gente laburadora, todos nos conocemos, todos tenemos nuestros roles y funciones y no nos merecemos esto. Se tendría que haber hecho las auditorias correspondientes”.

Otro de los trabajadores, Martín Funes, quien se desempeña en la parte de conservación y es un ingeniero civil, también se vio visiblemente conmovido por la situación. “Me da pena porque vialidad es mi hogar. Estoy muy dolido porque realmente esta es nuestra casa. Siempre hemos dado todo por esto. Queremos que solucionen y nos saquen así no es la solución”.

“Espero que el gobierno entienda que el Estado tiene que estar presente, tiene que ser transparente y para la gente. Es nuestra fuente de trabajo. Vialidad tiene 93 años, es toda una institución”, agregó le profesional.

Por último, el secretario adjunto del Sindicato de los Trabajadores Viales también emitió unas palabras hacia los trabajadores y les mencionó que “nosotros somos los que bachean, somos los que asistimos a la gente, somos los únicos que estamos cuando hay algún corte. Hemos apoyado a todos los gobiernos que han pasado por la provincia, por eso le pedimos a todos los políticos de la provincia que nos apoyen, que nos respalden porque queremos seguir trabajando, queremos seguir aportando para el país. Esto no tiene que ver con un color político”, concluyó.