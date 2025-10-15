La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 56/25 por la presencia de vientos fuertes del sector sur que afectarán a varios departamentos de la provincia durante la madrugada y la mañana del jueves 16 de octubre.

Según el reporte oficial, el fenómeno alcanzará a las zonas de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se espera que los vientos registren velocidades entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h o incluso superarlas de manera puntual.

La advertencia fue catalogada como alerta amarilla, lo que implica que pueden producirse condiciones meteorológicas peligrosas para la población, especialmente para quienes se encuentren realizando actividades al aire libre o en la vía pública.

Protección Civil difundió una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas:

Prestar atención a los alrededores, especialmente a cables caídos, ramas o elementos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar daños.

Conducir con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.

Evitar detenerse bajo árboles o estructuras inestables como carteles o marquesinas.

Tener linternas cargadas a mano ante posibles cortes de energía.

Finalmente, se recordó que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse a los siguientes números: 911 (Emergencias Generales), 100 (Bomberos), 103 (Protección Civil)