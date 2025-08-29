La Dirección de Protección Civil de San Juan informó que, durante la tarde y noche de este viernes 29 de agosto, se prevé la llegada de viento sur en varios departamentos de la provincia. La advertencia alcanza a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Según el parte oficial, el fenómeno estará acompañado de ráfagas intensas. “Los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, precisaron desde el organismo, que emitió un alerta amarillo.

Protección Civil solicitó a la comunidad extremar cuidados y brindó una serie de medidas preventivas: