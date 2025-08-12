El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), elevó a nivel de alerta técnica amarilla la actividad en los complejos volcánicos Planchón-Peteroa y Laguna del Maule. Fabricio Carbajal, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, explicó qué significa esta medida y cuál es su posible impacto para la provincia.

“El cambio se dio de alerta ‘Verde’ a ‘Amarilla’ en ambos complejos: el Planchón-Peteroa, ubicado en Malargüe, y Laguna del Maule, en el límite entre Mendoza y Neuquén, ambos en la frontera con Chile”, señaló el especialista. “Lo que motivó el cambio fue un aumento en algunos parámetros, como la sismicidad y la deformación”.

En el caso del Planchón-Peteroa, se detectó un incremento —por encima de su nivel base— de la actividad sísmica de largo período, vinculada principalmente al movimiento de fluidos en el interior del volcán. En Laguna del Maule, en cambio, se registró un aumento en la cantidad de sismos volcano-tectónicos, relacionados con la fractura de roca, así como una mayor tasa de deformación en los últimos meses.

Carbajal aclaró que la alerta amarilla no significa que una erupción sea inminente: “Implica que alguno de los parámetros monitoreados presenta valores superiores a los habituales, por lo que es necesario intensificar el seguimiento y emitir reportes más frecuentes”. Se trata de una medida preventiva, que permite planificar e informar a autoridades y población.

En cuanto a los antecedentes, el investigador recordó que la erupción más reciente del Planchón-Peteroa ocurrió en diciembre de 2018, fue de carácter menor, duró unos seis meses y estuvo marcada por la emisión de ceniza, afectando a comunidades cercanas. Hubo también erupciones en 2010-2011 y 1991, mientras que los registros históricos mencionan entre 15 y 20 eventos eruptivos.

Sobre la posibilidad de prever una erupción, advirtió que “cada sistema volcánico es diferente y su comportamiento depende de múltiples factores, como el tipo de magma, la existencia de un sistema hidrotermal y las condiciones tectónicas”.

Consultado sobre si este aumento de actividad podría estar vinculado a los recientes terremotos ocurridos en otras partes del mundo, Carbajal lo descartó: “Se trata de fenómenos locales, propios de cada volcán. No obstante, en el pasado, algunos grandes terremotos cercanos han podido influir en ciertas erupciones”.

Finalmente, recordó que la región es una zona de alta actividad sísmica y volcánica, consecuencia de la interacción de la placa de Nazca —que subduce bajo la placa Sudamericana—, fenómeno que varía a lo largo de la Cordillera de los Andes y determina si predomina la actividad sísmica o volcánica.