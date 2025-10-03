El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes en diferentes sectores de San Juan. El fenómeno afectará principalmente a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, con la posibilidad de que también se sienta en áreas centrales de la provincia.

El viento, según el pronóstico, llegaría en horas de la tarde, por lo que ha surgido la duda sobre como se procederá al respecto del horario escolar. Hasta el momento, no hay información oficial al respecto, por lo que las clases se desarrollarían de manera normal.

Las ráfagas podrían superar los 70 km/h, con velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h. Según el informe oficial, este episodio traerá consigo reducción de la visibilidad, un marcado aumento de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, lo que puede generar complicaciones para la salud y aumentar el riesgo de incendios.

En cuanto al pronóstico, la jornada arrancará con una mínima de 15°C, pero la temperatura máxima trepará hasta los 34°C, lo que, sumado al viento, generará un ambiente sofocante en gran parte del territorio provincial.

Desde Protección Civil recomiendan a la población evitar actividades físicas intensas, hidratarse de manera frecuente y tener especial cuidado con adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios, ya que el Zonda puede agravar los síntomas de quienes padecen enfermedades pulmonares o cardíacas.

El viento Zonda es un fenómeno característico de la región cordillerana, y si bien suele anticipar la llegada de un frente frío, en este caso provocará horas de calor extremo y condiciones adversas para la vida cotidiana de los sanjuaninos.