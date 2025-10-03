La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarilla por la previsión de viento Zonda que afectará a varios sectores de la provincia durante este viernes 3 y sábado 4 de octubre.

Según el organismo, el fenómeno se espera en altura sobre los departamentos de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Se estima que las ráfagas de viento oscilarán entre 35 y 50 km/h, pudiendo superar los 70 km/h, con posibles impactos en la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad muy bajos, advierten desde Protección Civil.

Ante esta situación, las autoridades instan a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes medidas: