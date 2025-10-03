A LEVANTAR TODO
Alerta amarilla por viento zonda en San Juan: afectará a seis departamentos
Protección Civil señaló que la alerta regirá el viernes 3 y el sábado 4 de octubre
La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarilla por la previsión de viento Zonda que afectará a varios sectores de la provincia durante este viernes 3 y sábado 4 de octubre.
Según el organismo, el fenómeno se espera en altura sobre los departamentos de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.
Se estima que las ráfagas de viento oscilarán entre 35 y 50 km/h, pudiendo superar los 70 km/h, con posibles impactos en la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad muy bajos, advierten desde Protección Civil.
Ante esta situación, las autoridades instan a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes medidas:
- Prestar atención a su alrededor, especialmente a cables caídos, ramas y objetos sueltos.
- Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
- Manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos y circular a velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.
- No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetos a edificios como carteles, marquesinas o toldos.
- Tener siempre a mano linternas cargadas.
- Protección Civil también recordó que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto.