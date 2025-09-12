Alerta amarilla por zonda: mirá cuándo llega y qué departamentos afectará

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado 13 de septiembre una alerta amarilla por la llegada de intenso viento Zonda.

El mismo azotaría a San Juan durante la tarde y afectaría a seis departamentos: Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

En este sentido, añadieron que se trata de una alerta amarilla en la que todas las áreas precordilleranas serán afectadas por el viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.