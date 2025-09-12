ALERTA AMARILLA
Alerta amarilla por zonda: mirá cuándo llega y qué departamentos afectará
El viento superaría las ráfagas de 60 kilómetros por hora
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado 13 de septiembre una alerta amarilla por la llegada de intenso viento Zonda.
El mismo azotaría a San Juan durante la tarde y afectaría a seis departamentos: Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.
En este sentido, añadieron que se trata de una alerta amarilla en la que todas las áreas precordilleranas serán afectadas por el viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.