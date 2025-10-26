A pocos días de la celebración de Halloween, que tiene lugar cada 31 de octubre, la Fundación Patitas sin Hogar lanzó una urgente advertencia a la comunidad, solicitando suspender la entrega y adopción de animales hasta entrado el mes de noviembre. La medida busca prevenir que mascotas, especialmente perros y gatos, sean víctimas de rituales de sacrificio.

Eduardo Grasso, de la Fundación Patitas sin Hogar, explicó al móvil de Canal 13 la preocupante razón de este pedido: “Lamentablemente hay gente que utiliza esta festividad para hacer sacrificios, rituales y para eso utilizan animales vivos”.

Grasso detalló que los animales que suelen ser elegidos para estos crueles actos son pequeños y, por lo general, de color negro o blanco.

El vocero de la Fundación fue enfático en su llamado a la precaución: “El alerta que nosotros lanzamos a la comunidad, es que por favor hasta que no pasen estas fechas, o sea hasta entrado noviembre, que suspendan las adopciones, que suspendan la idea de regalar animales a gente desconocida”.

La recomendación se extiende a perritos, gatitos y conejos, e insta a no darlos en adopción si no se tiene certeza del lugar al que irán.

En años anteriores, la Fundación ha encontrado evidencia de estos rituales en zonas rurales y de campo, incluyendo animales crucificados, lo que confirma la gravedad de la situación.

Según la Fundación, estos actos se han detectado con mayor frecuencia tanto en la periferia del Gran San Juan, en departamentos como San Martín, Caucete y Pocito, como en zonas más alejadas: Iglesia, Calingasta, Jáchal y Valle Fértil.

Para aquellos casos ineludibles en los que se deba concretar una adopción, Grasso insistió en la necesidad de hacer lo imposible por realizar un seguimiento riguroso del animal, incluyendo llevarlo personalmente al lugar donde vivirá para verificar las condiciones.

La Fundación reitera la importancia de extremar los cuidados en estas fechas para proteger a los animales de actos de extrema crueldad.