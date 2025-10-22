El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro, expresó su preocupación por una nueva resolución del Gobierno nacional que podría afectar la continuidad del proyecto del radiotelescopio CART, ubicado en el paraje El Leoncito, en Calingasta. Según explicó, la medida sería “una demora irracional” que desconoce habilitaciones y certificaciones emitidas hace años por el propio Estado argentino.

“Hemos sido muy claros y esperamos que esto se pueda revertir, al menos el espíritu del proyecto”, sostuvo Castro, en diálogo con Canal 13.

El decano indicó que el Gobierno nacional estaría imponiendo un nuevo filtro de evaluación vinculado a criterios “geopolíticos”, que podrían interferir en acuerdos de cooperación científica entre Argentina y China. “No tengo dudas de que esta medida tiene que ver con el radiotelescopio”, afirmó. “Pero no han advertido que este análisis ya estaba hecho y aprobado desde hace años”.

Según recordó, el proyecto cuenta con una certificación oficial emitida el 14 de septiembre de 2016, en la que el Gobierno argentino declaró no tener objeciones a su implementación. “Tenemos la certificación firmada por el entonces subsecretario de Asuntos Internacionales de Defensa, y por el director general de Asuntos Satelitales del Ministerio de Comunicaciones”, explicó.

“Es una demora irracional que no tiene sentido, porque ya existe una habilitación del propio Gobierno argentino. Esto tiene que tener continuidad”, remarcó Castro.

El académico cuestionó el cambio de postura del Ejecutivo nacional y consideró que genera inseguridad jurídica y afecta la credibilidad institucional del país. “Te imaginás la poca seriedad que damos si comenzamos a desautorizar las opiniones técnicas y políticas de nuestros propios ministerios. Es como si un estudiante que aprobó una materia tuviera que volver a rendirla años después”, ejemplificó.

Piezas retenidas

Castro también confirmó que parte del equipamiento del radiotelescopio continúa retenido en la Aduana desde el 3 de septiembre, sin que se haya obtenido una respuesta clara sobre los motivos.

“Desde la Facultad enviamos una nota solicitando una reunión urgente con las autoridades aduaneras. Nos respondieron que recién nos recibirán el primer miércoles de noviembre”, detalló.

Mientras tanto, el arribo de unos 20 técnicos y supervisores chinos se mantiene en suspenso, a la espera de que se destrabe la situación y puedan iniciar los trabajos de montaje y calibración de las piezas.

El decano destacó que la comunidad científica y los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la preocupación por el futuro del CART. “Emitimos un comunicado el martes pasado, antes de la reunión del presidente argentino con su par de Estados Unidos, fijando nuestra oposición a la medida. La repercusión fue enorme, tanto en medios locales como nacionales”, señaló.

“Esperamos que esto haya sido un descuido y que el Gobierno nacional reconozca que el análisis correspondiente ya se realizó. No se trata de un tema político, sino de un proyecto científico con aval institucional”, concluyó Castro.