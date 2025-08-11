El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este martes una zona de San Juan, principalmente los departamentos Calingasta e Iglesia, experimentará viento intenso del sector Oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.

Este fenómeno, típico de la temporada, impactará en las temperaturas, con una máxima estimada de 24°C y una mínima de 2°C, en un contexto de cielo mayormente nublado.

La presencia del viento Zonda podría generar inestabilidad en el tiempo y una marcada amplitud térmica, afectando el clima local durante la jornada.