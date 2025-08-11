ESTE LUNES
Alerta por viento Zonda: a qué hora llega y a dónde
El Servicio Meteorológico Nacional informó ráfagas de hasta 50 km/h que impactarán en las temperaturas. Se esperan máximas de 24 °C y mínimas de 2 °C, con cielo mayormente nublado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este martes una zona de San Juan, principalmente los departamentos Calingasta e Iglesia, experimentará viento intenso del sector Oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.
Este fenómeno, típico de la temporada, impactará en las temperaturas, con una máxima estimada de 24°C y una mínima de 2°C, en un contexto de cielo mayormente nublado.
La presencia del viento Zonda podría generar inestabilidad en el tiempo y una marcada amplitud térmica, afectando el clima local durante la jornada.