Durante la tarde y noche del miércoles se emitió una alerta por fuerte viento que terminó llegando sobre la medianoche de la jornada. Pero dentro de la estimación figuraba que iba a soplar en horas de la mañana con gran intensidad, algo que dejó de suceder desde primera hora. Con este estado del tiempo ¿llegará viento sobre media mañana o resto del día?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional habían anticipado la ocurrencia de viento desde el cuadrante sur, fenómeno que terminó llegando sobre la medianoche del miércoles. Intensas ráfagas tomaron protagonismo y hacían prever que podría continuar durante la mañana de este jueves.

Sin embargo, el viento que soplará durante la primera parte de la jornada será moderado e irá de 23 a 31 kilómetros por hora, sin ráfagas de intensidad. Para horas del mediodía y tarde, el cuadrante se prevé que cambie hacia el cuadrante Este, en una especie de leve Zonda que elevará la temperatura a unos 28 grados, con viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, la rotación del viento volverá al Sur, pero con menor intensidad, casi imperceptible con unos 13 kilómetros por hora de velocidad máxima. A esto debe agregarse que el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero sin posibilidad de precipitaciones.