El pasado fin de semana en la provincia se vivió una nueva edición de la Expo Olivícola y en ese marco también se desarrolló el Concurso de la Pizza Sanjuanina. En el mismo se impuso Alex Lara, quien logró una creación que contiene ingredientes que se producen en este suelo cuyano.

Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, habló acerca de este certamen en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). El entrevistado aclaró que el objetivo era buscar la pizza que mejor representara a San Juan en el mundo, agregando más ingredientes locales.

“El domingo se cocinaron en vivo las las pizzas finales y el gran ganador fue Alex Lara. Es un profesional que presentó la pizza con mayor cantidad de ingredientes. Si bien estaba dentro de los requisitos que la masa tuviera una buena calidad, lo que se buscaba en este caso es la mayor cantidad de ingredientes característicos de San Juan”, explicó.

La presentación del ganador consistía en una pizza media masa al molde. La misma tenía corazones de alcauciles, queso de cabra gratinado, un pesto de pistachos con albahaca, tomates secos, aceitunas negras y un crocante de pistachos.

“Obviamente, el ingrediente que con más importancia pedíamos nosotros era el uso del aceite de oliva y las aceitunas, dos cosas que van de la mano a una buena pizza. A la final también llegó una pizza con chicharrón con masa de semita”, relató.