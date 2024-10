Diego Saavedra hace música. Es uno de los grandes hacedores del arte en San Juan. Sin embargo su nombre no es reconocido ya que su identidad artística es otra. Él es Alexys Blake, y se define como "el distinto" en la escena musical.

"Este apodo se debe a mis letras y estilo, siempre manteniendo mi esencia, que es lo que me ha llevado a ser uno de los representantes de la música urbana en la provincia", explicó el sanjuanino en un mano a mano con Diario 13. Él lo sabe, nada le fue fácil. No viene de una familia donde la música es la base, sino que todo fue parte de la sinergia de la vida y sus amistades.

Lo no convencional fue su guía, por ello comentó: "No vengo de una familia de músicos ni tengo antecedentes familiares en la música. Mi ingreso al mundo musical se lo debo a un amigo, Andrés Barrio, más conocido como Dogor". En esta línea recordó "Éramos compañeros en la escuela y él empezó a incursionar en la música urbana, lo que me inspiró a seguir ese camino. Un día, me invitó a cantar con él como corista. Desde ese momento, me gustó cantar". Su primer actuación fue en una iglesia en Pocito, donde se presentó junto a su amigo.

Con el tiempo, formaron un grupo en el que Dogor era el cantante principal. "Recorrimos muchos lugares aprendiendo y creciendo juntos hasta que decidí emprender mi camino como solista", dijo. "Después de varios años, la vida nos volvió a unir, y formamos un dúo que duró entre 8 y 10 años, hasta que nos separamos en 2020. Desde entonces, he retomado mi carrera como solista", añadió sobre su camino en su pasión.

La mayoría de los temas de Alexys son composiciones propias, aunque también colabora con otros artistas. Su última canción, "Cielo de cristal", fue compuesta por un artista sanjuanino y había estado guardada desde 2016. "Cuando la grabé, nunca la publiqué hasta este año". Sobre la controversia de cantar temas de otros o comprar, señaló: "no hay nada malo en que los artistas compren composiciones. Es una práctica común en la música", subrayó.

En cuanto a su proceso creativo, Alexys explicó que se inspira en su propia vida y en historias que le rodean. "Mis canciones, están basadas en mi experiencia personal. También tengo temas que abordan la violencia de género y canciones románticas. Hay reggaetón, perreo y colaboraciones con otros artistas de la provincia", destacó el joven sanjuanino que tiene como referente a Daddy Yankee.

Para componer, él prefiere las mañanas. "Cuando me despierto inspirado, a veces incluso compongo mientras ando en moto. Se me ocurren ideas y me detengo a grabar en el celular para no olvidarlas", dijo. En ello sumó: "Pero sin duda, la fluidez en el estudio de grabación es insuperable. En las tardes, me dedico a mi trabajo en el municipio de Rawson", comentó, ya que su vida tiene un mix de arte y lo administrativo.

Sobre el mundo de los prejuicios o las estigmatizaciones, dijo que en las redes sociales son el principal escenario para el derroche de opiniones, que para Alexys "pueden ser tan variadas como los géneros musicales mismos". Sin embargo, la creciente presencia de "haters" puede hacer que el camino sea aún más complicado, "especialmente para aquellos que están comenzando su carrera". Alexys, señaló “Sobre gustos no hay nada escrito, pero hay gente muy mala”.

A veces, esas opciones son las que llevan a que muchos artistas teman seguir el camino, por ello sostuvo: “Esos haters pueden estigmatizar e insultar, y eso no se le debe hacer a un chico que está empezando. Está muy mal, porque les pueden hacer mucho daño mentalmente”. En la misma línea mencionó: “Yo ya tengo un poco de experiencia en esto y a mí ya no me genera nada, pero hay chicos jóvenes que están iniciando en la música y no saben cómo manejar ese tipo de situaciones”. Es así como el sanjuanino expresó: “Si no te gusta, pasa de largo. No es necesario insultar; no ganas nada haciéndolo”.