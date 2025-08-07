En una entrevista cargada de definiciones políticas, Alfredo Avelín, exintendente de la Ciudad de San Juan, reflexionó sobre el presente del país y la necesidad de recuperar los valores en la actividad pública. Con un tono crítico hacia la dirigencia actual, llamó a los jóvenes y jubilados a comprometerse en la construcción de una alternativa con ética y coherencia.

“Hay algunos que hacen política para tener plata y poder, y así nos va. La política se hace con ejemplos, no con discursos vacíos. Las elecciones son solo una coyuntura, podés ganar o perder, pero al otro día hay que seguir trabajando”, señaló Avelín, quien se mantiene activo en la escena política local, aunque sin ocupar cargos.

Para el dirigente, la clave de una verdadera vocación política está en la ética y la coherencia: “Hay otra forma de hacer política: la decente, la del honor. Eso te lleva al respeto, y el respeto no se compra, se gana. Cuando perdés el respeto, lo perdés para siempre. Si perdés la plata, el poder va y viene”.

En ese marco, invitó a los jóvenes a involucrarse más en política, a pesar del desencanto generalizado: “Los jóvenes tienen que participar, porque ahí se deciden los grandes problemas del país. Si no se unen los buenos, los malos se juntan y hacen lo que quieren con la vida de uno”, advirtió.

Consultado sobre la situación actual del país, Avelín fue contundente: “Este gobierno está haciendo desastre, se están muriendo los jubilados por no tener remedios. El sector más débil hoy se encuentra destruido”, sentenció.

Avelín también hizo hincapié en el olvido al que han sido sometidos los adultos mayores: “Les digo a los jubilados que nos juntemos, que propongamos proyectos. Hay que insistir con el 82% móvil, que es un derecho que nos arrebataron y que nunca debió dejar de ser ley”.

Otro de los puntos que abordó el exintendente fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno Nacional, al que calificó como una amenaza para la industria local. “La competencia entre empresas nacionales y extranjeras es desleal. A las corporaciones de afuera les bajan todos los impuestos mientras que las nacionales no pueden competir. Vienen a llevarse todo”, expresó con firmeza.

Para Avelín, el modelo actual solo profundiza las desigualdades y margina a quienes más esfuerzo hacen para sostener la economía real. “Ni lo de antes ni lo de ahora está sirviendo. Es momento de que los ciudadanos honestos se junten y armen otra cosa, desde abajo, sin esperar nada a cambio”, concluyó.