En el departamento Rivadavia, un poste de Telefónica amenaza con caer sobre la vivienda de Alicia, una vecina que lleva semanas reclamando sin obtener respuesta de la empresa. “El poste es viejo, de hace más de 30 años”, comentó. En esta línea señaló que desde el 7 de enero que empezó a vencerse tras la rotura de un cable. "Ahora está inclinado hacia mi casa y a punto de caerse. Con solo tocarlo, se desplomaría", relató Alicia.

La situación representa un riesgo inminente. "Esto no es solo un peligro por los destrozos materiales que pueda causar, sino que podría herir a alguien, incluso a un niño. No sé qué más hacer para que me den una solución", expresó preocupada en este medio.

Desde el 9 de enero, Alicia presentó múltiples reclamos a la empresa Movistar. Sin embargo, asegura que no ha recibido solución alguna. “Llamé el 9, el 13, el 17 y el 20 de enero. Me dieron un número de WhatsApp para comunicarme, pero nunca respondieron. Ayer volví a llamar, y me dijeron que no tienen ningún registro de mis reclamos, a pesar de que tengo todos los números anotados”, señaló.

La vecina también enfrentó problemas debido a que no posee una línea fija de Movistar, requisito que le exigieron para identificar la ubicación del poste. “Me pidieron que encuentre a un vecino con Movistar para que ellos puedan localizar el poste, algo que me parece insólito. Mientras tanto, el poste sigue cayéndose un poco más cada día”, agregó.

Ante la falta de respuesta de la empresa, Alicia solicitó ayuda a las autoridades locales. “La Municipalidad de Rivadavia vino y colocó una cinta de precaución para que la gente no pase cerca, pero me dijeron que no podían hacer más porque es un problema de una empresa privada”, explicó. La vecina manifestó su desesperación: “No sé a quién más recurrir. Esto no puede esperar más. El poste puede caerse en cualquier momento y provocar una tragedia”.