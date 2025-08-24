La alopecia fue definida por el especialista como "la pérdida del cabello en forma patológica, anormal e indeseada". En el programa Todos Vivos, el doctor Gonzalo Campos explicó que existen dos grandes tipos: cicatrizales y no cicatrizales, siendo estas últimas las más frecuentes.

Según indicó, la alopecia androgénica es la más común en los hombres y tiene un fuerte componente "heredofamiliar y hormonal que determina la aceleración en la caída del pelo". En el caso de las mujeres, señaló que la pérdida puede estar vinculada a "procesos como el embarazo, la lactancia o patologías como la poliquistosis ovárica y la endometriosis, que generan desequilibrios hormonales y pérdida de nutrientes".

Campos también se refirió a la alopecia areata, de origen autoinmune y frecuentemente asociada al estrés. "El organismo disminuye su inmunidad y se produce una caída acelerada que deja placas definidas de pérdida de cabello", explicó.

En cuanto a los tratamientos, remarcó que no siempre es necesario recurrir a un trasplante. "Primero existen alternativas médicas que buscan objetivar cuál es la alteración que modifica esa miniaturización del bulbo piloso", señaló. Entre los más utilizados mencionó el finasteride, descubierto inicialmente para el tratamiento del adenocarcinoma de próstata y que en dosis de un miligramo diario se convirtió en "uno de los caballitos de batalla para la alopecia androgénica en pacientes menores de 50 años".

Además, destacó el uso de minoxidil oral, los péptidos de colágeno con aminoácidos y complementos vitamínicos. "Estos tratamientos han venido a darle otro tipo de respuestas a los pacientes y a mejorar notablemente la evolución del cabello", puntualizó.

El dermatólogo advirtió también que existen casos de alopecia provocados por hongos como el microsporum o el trichophyton. "Son patologías que pueden afectar cuero cabelludo, barba u otras zonas, y requieren tratamientos prolongados con antifúngicos para erradicar al hongo causante", aclaró.

Finalmente, Campos recalcó que la alopecia es una condición frecuente y que debe ser evaluada en cada caso. "Hay que entender que no se trata solamente de una cuestión estética, sino de un problema médico con múltiples causas y abordajes posibles", concluyó.