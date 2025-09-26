San Juan se prepara para vivir un viernes 26 de septiembre con fuertes variaciones climáticas, en una jornada que combinará calor, viento y descensos de temperatura hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima será de 12°C y la máxima trepará hasta los 30°C en horas del mediodía, en un escenario de cielo parcialmente nublado y ambiente templado.

Sin embargo, el cambio llegará desde la tarde, cuando el viento comenzará a ganar protagonismo desde el sector Oeste con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h. La situación se intensificará en la noche con la llegada del viento Zonda, que podría alcanzar ráfagas de entre 60 y 90 km/h, provocando un marcado descenso de la temperatura nocturna que rondará los 14°C.

En cuanto a las precipitaciones, el parte oficial es claro: no se esperan lluvias en ningún momento del día, con probabilidades mínimas que se mantendrán entre el 0 y el 10%.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades suelen recordar medidas básicas de precaución: