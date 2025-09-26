Altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento después del mediodía
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada de contrastes en San Juan. La máxima llegará a 30 °C, pero hacia la tarde y la noche se espera la llegada del zonda, con ráfagas intensas que podrían superar los 80 km/h.
San Juan se prepara para vivir un viernes 26 de septiembre con fuertes variaciones climáticas, en una jornada que combinará calor, viento y descensos de temperatura hacia la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima será de 12°C y la máxima trepará hasta los 30°C en horas del mediodía, en un escenario de cielo parcialmente nublado y ambiente templado.
Sin embargo, el cambio llegará desde la tarde, cuando el viento comenzará a ganar protagonismo desde el sector Oeste con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h. La situación se intensificará en la noche con la llegada del viento Zonda, que podría alcanzar ráfagas de entre 60 y 90 km/h, provocando un marcado descenso de la temperatura nocturna que rondará los 14°C.
En cuanto a las precipitaciones, el parte oficial es claro: no se esperan lluvias en ningún momento del día, con probabilidades mínimas que se mantendrán entre el 0 y el 10%.
Recomendaciones
Ante este escenario, las autoridades suelen recordar medidas básicas de precaución:
- Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.
- Asegurar objetos que puedan volarse.
- Mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante el mediodía y la siesta.