El pasado viernes por la tarde, un violento enfrentamiento entre dos estudiantes tuvo lugar en la plaza de Pocito, mientras un grupo de jóvenes, en lugar de intervenir, grababa la escena y la difundía en redes sociales. El video, que se viralizó rápidamente, muestra a dos chicas adolescentes golpeándose brutalmente mientras otros compañeros las alientan como si fuera un espectáculo.

El incidente generó desde críticas a gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que este no es un hecho aislado, además de agregar que se encuentran alarmados no solo por la violencia entre las jóvenes, sino también por la actitud del grupo que fomentaba la disputa. Los vecinos indicaron que este tipo de reuniones de adolescentes es frecuente los viernes por la tarde, cuando salen de la escuela, y que esta no es la primera pelea que ocurre en la plaza.

Una de las mayores inquietudes de los vecinos es la falta de acción de las autoridades. "Lo más preocupante es que estas peleas ocurren en pleno centro de la plaza y frente a la seccional policial, que parece no estar haciendo nada al respecto", expresó un residente en un mensaje compartido con medios locales. La falta de intervención policial en estos incidentes ha sido motivo de críticas por parte de la comunidad, que exige mayor control para prevenir estos enfrentamientos violentos en el espacio público.