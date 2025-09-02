En el marco de un trabajo sostenido en salud integral, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizó una jornada de primeros auxilios psicológicos, destinada a tutores y alumnos guías, con el objetivo de brindar herramientas para la escucha activa y el acompañamiento de estudiantes en momentos de crisis.

La actividad tuvo lugar este martes en el Colegio Central Universitario, y estuvo organizada por la Secretaría Académica del Rectorado. La secretaria académica de la UNSJ, Rosa Ferrer, destacó en Canal 13, que se trata de una iniciativa innovadora en la institución.

“Venimos trabajando hace bastante tiempo en salud mental o salud integral de los estudiantes, los trabajadores, docentes y no docentes", dijo. "En este caso, la formación se dirige a los tutores alumnos, que acompañan a otros estudiantes en distintos trayectos de la vida universitaria, desde el ingreso hasta el egreso, e incluso a aquellos con discapacidad”, explicó.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de las licenciadas Valeria Soria, Soledad Berenguer y Carolina Berenguer, profesionales con trayectoria en el área de salud universitaria y en el Centro Universitario de Tutorías de la Facultad de Ingeniería. Según Ferrer, el enfoque busca fortalecer la capacidad de escucha activa de quienes están en contacto directo con los estudiantes:

“Es dirigido a los tutores para poder acompañar y ser escuchas activas. Queremos que tengan herramientas para contener y orientar en momentos de angustia o estrés, que son problemáticas frecuentes en la vida estudiantil”, sostuvo.

Además Ferrer subrayó: “No podemos estar ajenos a lo que pasa en la sociedad sanjuanina, argentina y mundial. Hay situaciones de miedos, angustias y tristezas, sobre todo al enfrentar cambios y retos. Dentro del tránsito universitario eso está permanentemente presente, y debemos atenderlo”.

La funcionaria recordó que, además de esta capacitación, la UNSJ cuenta con distintos dispositivos de acompañamiento, como la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, la Comisión de Discapacidad y el programa “Vamos a estar bien”, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario.

La jornada se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, desde las 14.30 horas. “Estas capacitaciones ya se hicieron en la Facultad de Ingeniería, ahora se realizan aquí y próximamente se replicarán en otras unidades académicas que ya lo están solicitando”, adelantó Ferrer.

La situación de la UNSJ

Consultada sobre la coyuntura que atraviesa la universidad en el marco del conflicto salarial docente y no docente, Ferrer fue clara: “Seguramente el plan de lucha está activo y vamos a saber de otras fechas y medidas de fuerza. Es un derecho de los trabajadores y, aunque la situación no es favorable, tenemos que seguir adelante”.

La secretaria académica también se refirió al impacto que el conflicto tiene en los estudiantes, que llevan casi dos meses de interrupciones en el dictado de clases. Por ello dijo: "Pero la situación es inevitable: hay trabajadores migrando a otros sectores por los bajos salarios y la falta de paritarias”.