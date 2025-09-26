Amas de Casa del País se sumará a la marcha convocada por Ni Unx Menos

El sábado, desde las 16, la organización Ni Unx Menos marchará en repudio y para pedir justicia por las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Laura Vera, presidenta de la Amas de Casa del País y también presidenta del Consejo Federal de las Mujeres confirmó que se sumarán a la manifestación que tendrá su punto de encuentro enfrente de la Catedral.

"Nos movilizamos no solamente en repudio y con mucho dolor por las muertes de estas mujeres, sino que también porque creemos necesarios que debe de haber políticas públicas que se implementen, porque hay mucho retroceso que se ha hecho a nivel nacional con leyes vigentes que no se están aplicando", expresó Vera.

Por último, la militante feminista sostuvo: "Es un grito como en 2015, en donde las mujeres unificadas volvemos a decir Ni Unx Menos, Vivas nos queremos. El terrible caso que ocurrió en Buenos Aires vuelve a prender esa llama y esa necesidad de unificarnos todas"

La marcha

El triple crimen de Florencia Varela dejó mucha angustia, bronca y miedo en miles de argentinos. El femicidio de Brenda del Castillo (15), Morena Verdi (15) y Lara (20) provocó miles de reacciones y declaraciones de figuras del feminismo. Así como se dará a nivel nacional, el repudio y pedido de Justicia por este hecho, en San Juan la organización Ni Unx Menos convocó a una marcha.

La movilización tendrá su concentración en Plaza 25 de Mayo el sábado 27 de septiembre a las 16 horas. Con un flayer, en redes sociales esta organización con sede en la provincia convocó a la sociedad sanjuanina a marchar.

El posteo expresa: ¡Marchamos! por Brenda, Morena y Lara. ¡Ninguna vida es descartable!. Concentramos en Plaza 25 de Mayo. Ni Unx Menos San Juan.