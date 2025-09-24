Ambiente intervino por derrame cloacal con residuos en el Parque Industrial de Chimbas

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Policía Ecológica intervinieron por un posible caso de contaminación en el Parque Industrial de Chimbas. Las autoridades encontraron un derrame de líquido oscuro que estaba derramado en las instalaciones del complejo.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, intervinieron en el lugar después de que recibieron un aviso por parte de la Dirección de Promoción Industrial que alertaba sobre la presencia de un líquido oscuro en las calles internas del predio.

La Secretaría constató la presencia del líquido oscuro en calles internas del predio. Se activó un operativo junto a OSSE y Policía Ecológica para determinar responsabilidades y avanzar en la remediación.

Personal técnico de la Secretaría se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de un colapso cloacal en un sector, con derrame de un líquido asimilable a hidrocarburo. Ante esta situación, se dio intervención inmediata a Obras Sanitarias y a la Policía Ecológica, a fin de determinar el tipo de sustancia y su procedencia y así avanzar en la investigación correspondiente.

Un segundo aviso permitió individualizar el lugar donde presumiblemente se produjo el arrojo de esta sustancia al sistema cloacal. Paralelamente, OSSE tomó muestras de las sustancias para determinar de qué se trata.

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio que acompañarán los informes técnicos, la Secretaría de Ambiente determinará las responsabilidades pertinentes, exigir la remediación de los caminos internos afectados y aplicar las sanciones correspondientes en el marco de las Leyes Provinciales Nº 522 y 504-L.