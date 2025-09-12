Amenaza de bomba en el Centro Cívico: llamaron 2 veces y evacuaron el lugar

El Centro Cívico de San Juan fue evacuado este viernes tras dos llamados al 911 que alertaron sobre un posible explosivo, informó el fiscal Francisco Pizarro al móvil de Canal 13 San Juan.

El primer llamado fue general, advirtiendo la presencia de una bomba en el edificio, mientras que el segundo, cerca de las 15, especificaba que el artefacto se encontraba en el segundo piso. Ambos llamados fueron realizados por hombres mayores de edad, según explicó el fiscal.

Pizarro detalló que se activó el protocolo de emergencia: “Rápidamente personal de seguridad, junto con la policía y custodios del edificio, despejaron la zona y ubicaron a los trabajadores detrás del reloj y en la plaza España”.

En el operativo participan Bomberos, la División Explosivos de la policía y la Comisaría Cuarta de Desamparados, mientras que la policía mantiene la custodia del lugar. Las calles alrededor del Centro Cívico, desde avenida Libertador General San Martín hasta calle España, fueron cortadas y el tránsito desviado.

Según Pizarro, la intervención incluye la inspección completa del edificio y todas las pericias de rigor para confirmar si existe algún artefacto. Hasta el momento, los llamados afectaron únicamente al Centro Cívico, sin reportarse daños ni heridos.

El fiscal destacó que “se ha desalojado y se está buscando por lo general, nunca se tuvo conocimiento de una amenaza concreta más allá de la alerta”, reforzando que se mantienen todas las medidas de prevención ante este tipo de situaciones.