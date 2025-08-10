A casi dos semanas de la amenaza de bomba en la escuela Boero, se conoció un dato que ayudó a la Policía en su investigación para dar con el paradero del responsable de la falsa amenaza de bomba. En su paso por Compacto Trece, Cintia Álamo, subjefa de la Policía de San Juan reveló que al 911 llegó un llamado que alertó sobre la falsedad del primer llamado realizado por el alumno de la institución.

El llamado anónimo, según contó la importante autoridad de la Policía de San Juan, delató al joven, revelando su identidad, cómo estaba vestido y en donde se encontraba al momento de la llamada. "Hubo un llamado de alguien que advirtió que quien había hecho el llamado era tal persona y que estaba vestido de tal manera y estaba en tal lugar", detalló Álamo.

A raíz de esta llamada anónima que tuvo como objetivo delatar al joven que hizo la falsa amenaza de bomba, Álamo aseguró que esta acción demuestra que hay jóvenes que no están dispuestos, ni tienen ganas de evacuar una escuela "Muchos jóvenes no tienen ganas de salir antes de horario".

"Esa parte de la concientización es de respeto hacías sus pares, porque no todo el mundo está de acuerdo con hacer un desalojo", expresó.

"Esto deja de ser un chiste. Es una cuestión grave que tenemos que hablarlo en casa con los adolescentes, lo que implica y felicitar a aquellos adolescentes que se comprometen con esta función, porque creo que es destacable", manifestó.

La subjefa también se refirió al total de las falsas amenazas de bomba, destacó que todos los llamados han sido esclarecidos. Destacó el correcto funcionamiento del sistema, ya que siempre se logra identificar a la persona responsable, se procede a su detención y se aplican las medidas legales correspondientes.

Álamo hizo una distinción entre el costo operativo y el costo social de estos incidentes. Si bien el costo operativo estimado por el desplazamiento de bomberos, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía asciende a unos 4 millones de pesos, el costo social es “altísimo”, ya que este tipo de hechos "le hacen daño a la sociedad".

Prevención

La Subjefa de la Policía adelantó que están trabajando en un programa de charlas de prevención del delito dirigido a establecimientos educativos, como parte de una estrategia integral para mejorar el contacto con la comunidad y fortalecer la seguridad.

En otro tramo de la entrevista, Álamo, se refirió a las acciones que la fuerza policial está llevando a cabo en la provincia. A dos meses de haber asumido su cargo, Álamo enfatizó el compromiso de la institución en la lucha contra el delito.

"La seguridad es un área muy sensible, por lo tanto, todas las acciones son incansables y a veces pareciera insuficiente todo lo que hacemos", expresó, aunque aseguró que están "muy comprometidos con la función" para combatir el delito en San Juan.

Álamo destacó las diversas iniciativas implementadas recientemente, como el diseño de operativos específicos en barrios y la circulación de grupos motorizados como el GAM, que se despliegan por toda la provincia para ingresar a zonas de mayor complejidad donde se han detectado delitos.

"Para nosotros que no haya aumentado el delito es importantísimo y que haya bajado es mucho más", sostuvo. No obstante, subrayó que el gran desafío de la fuerza es seguir trabajando para que San Juan se mantenga como un lugar seguro, a pesar de ser una provincia grande.