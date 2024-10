Esta mañana, en contacto telefónico con el programa Cien por Hora, Daniel Quiroga, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), habló sobre la reciente reunión paritaria entre los gremios docentes y las autoridades del gobierno. Durante el encuentro, celebrado el pasado miércoles, UDA, UDAP y AMET aceptaron la propuesta salarial oficial, acordando los salarios de octubre y noviembre y estableciendo una nueva reunión paritaria para el 25 de noviembre a las 14:00 horas.

Si bien reconoció que no se alcanzaron todas las expectativas de los delegados gremiales, Quiroga resaltó los logros obtenidos durante la negociación.

“Quizás no se cumplió con todo el pedido que nos hicieron nuestro cuerpo de delegados, pero sí cumplimos en parte. Esto lo quiero comentar porque el cuerpo de delegados nuestro nos pidió que la forma de liquidar acompañando la inflación estaba correcta hacia el mes anterior”.

El secretario explicó que el objetivo de los gremios era obtener un aumento que superara la inflación proyectada, pero que surgieron dificultades para calcular el impacto preciso de los incrementos propuestos por el gobierno.

“Había dos puntos que había ofrecido el gobierno, pero nos pidieron que lográramos un poco más. No se logró porque no pueden cuantificar cuánto impacta un punto. Por ejemplo, conseguimos sumar un punto al 56% de incremento acordado. Para este mes logramos una inflación del 3,5% de septiembre más un punto más el 56%, que puede parecer mucho, pero en función de la inflación no es tanto. El gobierno manifestó que no tiene fondos para más aumento”.

Quiroga detalló que, aunque no se alcanzó el incremento ideal solicitado, se logró avanzar en algunos puntos específicos para los cargos docentes: “Hemos conseguido un punto más para todos los cargos del A-5360, que pasa a ser 36 puntos. Esto responde en parte a lo que pidieron los delegados, pero no logramos cuantificar cuánto será el impacto final. Hablamos con el secretario administrativo para que lo resuelvan rápidamente y podamos calcular bien los gastos”.

El dirigente explicó las dificultades en la negociación debido a la complejidad del sistema salarial docente, el cual se estructura por bandas de antigüedad: “Es difícil entender cómo se paga el salario docente. Se paga por bandas de antigüedad: hay un porcentaje para quienes recién inician, otro para quienes tienen cinco años, siete años, y así sucesivamente. Eso es lo que no se podía cuantificar bien en esta negociación”.

Finalmente, Quiroga expresó su desacuerdo con el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para los aumentos salariales, argumentando que ese indicador no refleja la realidad económica que enfrentan los trabajadores.

“Criticamos que el gobierno se alinee con el IPC, porque eso no es lo que realmente sucede en los bolsillos de la gente. Lo que pasa en la gente es otra cosa."