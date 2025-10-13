De cara a la llegada del verano y las altas temperaturas, el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, recordó la importancia de mantener las medidas de prevención contra el dengue. Aseguró que hay vacunas disponibles en la provincia, pero advirtió que no se debe esperar a que aparezcan casos para acudir a la inmunización.

“Tenemos disponibilidad de vacunas desde el verano pasado”, señaló Dobladez. “La realidad es que hay, pero no hay que esperar a que haya algún caso para acudir a la vacuna. Hay que prevenir, y hay herramientas de prevención que hay que utilizar”, agregó.

El funcionario insistió en la necesidad de cumplir con el calendario de vacunación y de reforzar las medidas de higiene en los hogares. “Hay que prevenir el dengue y tenemos con qué hacerlo. La vacunación y la limpieza son fundamentales”, remarcó.

En cuanto al trabajo territorial, Dobladez explicó que los municipios mantienen durante todo el año acciones de control y fumigación, y que en esta etapa se intensificarán las tareas de concientización y descacharrado. “Ahora se viene la parte de la concientización. Hay que comenzar a hablar con la gente sobre el descacharreo, la acumulación de agua en los baldes y la limpieza de las casas, porque se nos viene el verano y es cuando más mosquitos hay”, indicó.

Recomendaciones:

• Elimina recipientes: Descarta o perfora latas, botellas, neumáticos y otros objetos que puedan acumular agua

. • Vacía y cepilla: Gira o coloca boca abajo baldes, palanganas y macetas. Cepilla el interior de bebederos, colectores de aire acondicionado y tanques para eliminar huevos.

• Cuida las plantas: Cambiá el agua de floreros y macetas con frecuencia, o rellená los posamacetas con arena para absorber el exceso de agua.

• Mantené el exterior limpio: Despejá canaletas y desagües, y mantené el césped corto y el patio desmalezado.

• Protegé los depósitos de agua: Tapá bien los tanques, aljibes y cisternas para evitar que el mosquito ingrese.