Amor por la educación: el desafío de enseñar a tres alumnos de una escuela rural

Comandar una escuela rural aislada con solo tres estudiantes es el desafío diario que enfrenta Isabel Castro, directora de la escuela Provincia de Entre Ríos. El establecimiento educativo está ubicado en la remota zona de Jáchal: Gualcamayo. En diálogo con el programa Mira Quién Habla, la también docente, relató la singular y ardua labor que ella y su colega, la maestra de nivel inicial llevan adelante.

"Tenemos una tarea complicada, pero los chicos y nosotros estamos capacitados" afirmó Castro. La directora describió la experiencia como "satisfactoria" a pesar de la complejidad logística: "Nosotros vivimos en una zona alejada como es Jáchal, pero Gualcamayo es totalmente distinto. Llegar acá es complicado, pero satisfactorio, porque hay tres alumnos que merecen una educación"

Vínculo Íntimo y Educación Hiper-Personalizada

La matrícula de la escuela es mínima: dos alumnos en la primaria (tercero y quinto grado) a cargo de Castro, y un alumno más un "oyente" en el Jardín de Infantes. Esta baja cantidad genera un vínculo "muy estrecho" que se extiende más allá del horario escolar.

"Prácticamente vivimos todo el día pegados" comentó la directora. Aunque el turno oficial es matutino, los chicos —quienes son vecinos de la escuela— la visitan por las tardes para adelantar tareas.

Esta dinámica permite un enfoque pedagógico único. "Los contenidos son muy personalizados porque yo me aboco a los dos particularmente, es muy especializado" explicó Castro. El objetivo es ambicioso: "Tienen que salir perfectos los chicos de acá, por lo que creo que los chicos son capaces y nosotras como docentes también somos capaces de prepararlos para que salgan, conozcan y alcancen sus objetivos"

Garantizar la Escolarización en la Cuarta Generación

La existencia de este establecimiento es vital para la comunidad de Gualcamayo, compuesta actualmente por solo tres familias que son parientes entre sí. De no existir la escuela, estos tres niños no tendrían la posibilidad de estudiar, ya que sus familias no poseen vehículos aptos para realizar el trayecto diario hasta la ciudad de Jáchal, a diferencia del personal docente que viaja en camionetas. La directora destacó que, en la comunidad, conviven cuatro generaciones (bisabuelos, abuelos, padres y los alumnos).

Además de la formación académica, la escuela provee comedor y copa de leche. Actualmente, se trabaja en un proyecto para que personal médico del hospital de Jáchal pueda visitar el establecimiento una o dos veces.

La vida en Gualcamayo ha obligado a las maestras a adquirir múltiples roles. "Nosotras debemos aprender a ser docentes, madres, porteras. Todo junto" concluyó Castro, revelando que han tenido que aprender desde cocina hasta el manejo de paneles solares y reparaciones básicas.

