Amparo por mora: cómo actuar cuando el Estado se demora en trámites importantes

En la vida cotidiana, todas las personas tienen algún tipo de relación con la administración pública: desde empleados, docentes, médicos y policías, hasta comerciantes que necesitan habilitaciones, padres que deben tramitar documentos en el registro civil o jubilados gestionando trámites en ANSES. Ante estas situaciones, surge la pregunta: ¿qué hacer cuando la administración no responde en tiempo y forma?

Roberto Juárez, abogado especialista en derecho administrativo, explicó en diálogo con Canal 13 que existe un mecanismo legal denominado “amparo por mora”, diseñado para proteger a los ciudadanos cuando la administración pública demora excesivamente la resolución de expedientes o solicitudes.

“Todos tenemos un derecho constitucional de peticionar a las autoridades y estas deben responder. Cuando esto no sucede, el amparo es el remedio jurídico más corto y efectivo para exigir una resolución urgente”, señaló Juárez.

El especialista detalló que, antes de acudir a la justicia, se debe realizar una intimación a la administración, conocida como pronto despacho. Este procedimiento consiste en solicitar formalmente que el organismo resuelva el expediente dentro de un plazo determinado. “Si después de la intimación, que suele tener un plazo de 30 días, la administración no responde, se puede presentar un amparo ante el juez”, indicó Juárez.

Según explicó, el juez no decidirá sobre el fondo del asunto —por ejemplo, si se aprueba o rechaza un trámite—, pero sí podrá obligar a la administración a que acelere el proceso. “El funcionario público deberá dar explicaciones sobre la demora y, en caso de comprobarse la culpa de la administración, se dictará una resolución de trámite urgente para que el expediente avance”, agregó.

Juárez aportó ejemplos concretos de cómo se aplica este mecanismo: “Chicos universitarios que tramitan su título y la ley establece 120 días para su emisión pueden recurrir a un amparo si la universidad se demora. Lo mismo ocurre con pasaportes, planos catastrales, habilitaciones comerciales o cualquier trámite que se prolongue injustificadamente”.

Pronto despacho

El abogado explicó que el pronto despacho funciona como prueba de la demora: “Es como un documento que acredita que se ha requerido a la administración y no ha cumplido con la resolución en el tiempo previsto. Esto habilita al ciudadano a acudir a la justicia para acelerar el trámite”.

Juárez aclaró que este mecanismo no tiene costo para la persona si el expediente es presentado directamente. “En caso de contar con un abogado, los honorarios corren por cuenta de la administración si el amparo se concede”, detalló.

Otro escenario habitual se da en gestiones vinculadas a profesionales externos, como agrimensores que realizan mensuras de terrenos. Si un trámite se retrasa por falta de presentación de documentos, el juez investigará si la culpa recae sobre la administración o sobre el particular. “Si es culpa de la administración, los costos corren por ella. Si no, se evalúa quién es responsable de la demora”, aclaró Juárez.

El especialista enfatizó que los ciudadanos no deben resignarse ante la ineficiencia administrativa: “No hay que aceptar respuestas verbales o demoras indefinidas. El amparo por mora y el pronto despacho son herramientas legales que permiten exigir transparencia y eficiencia en la gestión de los bienes y trámites públicos”.