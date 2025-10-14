Ampliaron la denuncia por trabajadores "ñoquis" en la Municipalidad de Zonda

En agosto de este año, se conoció la noticia sobre un escándalo que envolvía a la Municipalidad de Zonda por “ñoquis” que cobraban un sueldo pero no iban a trabajar. El Sindicato de Empleados Públicos presentó la denuncia y hubo novedades porque decidieron ampliar esta denuncia con pruebas que podrían comprometer a tres empelados, entre ellos, el hijo del diputado Atámpiz y sobrino de actual intendente. El abogado del SEP, Roberto Correa Esbry, dialogó con Canal 13 y dio detalles sobre el tema.

Correa mencionó que la denuncia fue radicada penalmente en la UFI Delitos Especiales y se ha ampliado al tomar conocimiento sobre los trabajos de tres empleados detectados. No es un delito que los empelados tengan más de un trabajo, pero se detectó que cumplen funciones en las afueras de la provincia, lo cual comprometería su labor diaria en el municipio. “Comprobamos que prestan servicios en empresas privadas fuera de la provincia, lo que da a entender que no se puede llegar a prestar servicios en ambos lugares al mismo tiempo”, dijo el profesional.

“El caso de Atampiz, estaría trabajando en Vaca Muerta, en Neuquén. El trabajador Casibar figura como empleado activo en Vicuña. Este es un proyecto minero muy importante en San Juan y está ubicado en el norte de nuestra provincia, a más de 500 kilómetros de Zonda. Es imposible que preste servicio por la metodología de trabajo en las empresas mineras, que implica estar varios días en el campamento”.

Por otro lado, el tercer trabajador, de apellido Gil, figura en la empresa de transporte Libertador. “Aparentemente, se desempeña en la provincia de San Luis. Pueden estar perfectamente trabajando en dos lugares, siempre y cuando el horario y distancia se los permita”, mencionó Correa Esbry.

Por último, el letrado enfatizó en que se investigue el hecho y “no quede en una desestimación, porque eso deja dudas sobre la transparencia de la gestión”. Además, dijo que no están expresando que son responsables, sino más bien que se investigue para que se conozca la verdad. “Hay una relación de parentesco entre el intendente de Zonda y uno de los trabajadores, entonces son dignos de investigar si se están cometiendo irregularidades”, concluyó.