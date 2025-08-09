Ana Paula, la artista sanjuanina que conquista las redes con música, humor y familia

En el universo de las redes sociales hay espacio para todos los gustos, y entre tanto contenido, destacan los sanjuaninos que no le temen al "qué dirán" ni a las cámaras. Una de esas figuras es Ana Paula Torres, quien tuvo su paso por los medios tradicionales y hoy se posiciona como una de las nuevas promesas de la música sanjuanina. Su principal arma para mostrar su talento: las plataformas digitales.

Diario 13 dialogó con ella para conocer más sobre su faceta de influencer y artista. Al ser consultada sobre el impacto de las redes como vidriera para talentos, señaló: “Sí, completamente. El mundo de las redes es una ventana para todos los talentos, ya que es mucho más fácil poder llegar a las personas de esa manera”.

Ana Paula reconoce que las redes han transformado el modo en que se consume contenido: “Hoy en día enfrentamos una realidad donde la gente utiliza las redes sociales más para entretenerse que para informarse”, reflexionó. Por eso, en su rubro, los artistas apuestan a mostrar su arte de manera cercana. “Buscamos mostrar el arte a través del entretenimiento, de una forma más amena donde la gente se sienta parte de lo que uno está creando. Eso lo hace especial, porque se empieza a generar una comunidad gracias a ese acercamiento”, destacó.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. En un mundo saturado de creadores, el momento de viralización puede llegar… o no. “Es bastante gracioso, porque a veces se viraliza contenido que no pensabas que lo haría. Quizás el video al que más le pusiste esfuerzo, tiempo y edición no se viraliza, y el que grabaste así nomás, sí”, reconoció entre risas.

Aunque su camino no es improvisado. Ana Paula estudia distintas ramas del arte y su contenido destaca por una fusión única entre música, familia y humor. “Lo que muestro en redes es genuinamente lo que soy. Soy música, soy familia, soy humor, porque me vivo riendo. Y eso también forma parte de mi proceso”, compartió.

Recientemente lanzó un nuevo tema cuya campaña fue un éxito. Y, por supuesto, las redes estuvieron allí para amplificar su voz: “A la hora de sacar música, acompañarla con redes sociales es fundamental, porque eso me ayuda a que más gente que no me conoce escuche mis canciones”, concluyó.