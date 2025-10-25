Una inspiradora iniciativa ha nacido en pleno centro de San Juan de la mano de Anahí Pereyra, una profesora de yoga con un local céntrico, quien ha decidido transformar una experiencia personal de ansiedad en una ola de apoyo para mujeres que atraviesan o han superado el cáncer de mama.

En diálogo con el móvil de Canal 13, Pereyra relató cómo surgió la idea: "Al principio fue como un 'Octubre Rosa', hacer una clase de yoga en el Parque para todas las mujeres. Pero tuve una situación no muy óptima de mis estudios que, aunque después salieron bien, me generaron días de mucha ansiedad. Entonces me dije: 'si yo pasé eso, ¿qué estarán pasando estas mujeres o las que ya lo pasaron?'. Por eso dije: 'quiero llegar más íntimamente a ellas'".

A partir de esa vivencia, Anahí decidió utilizar su espacio y sus herramientas profesionales para "dar amor". La iniciativa está destinada a mujeres que están transitando o han superado el cáncer de mama, ofreciéndoles un refugio y un apoyo integral: las clases de yoga serán completamente gratuitas.

Un espacio de sanación integral

La propuesta de Anahí va más allá de la esterilla. Además de las sesiones de yoga, el proyecto ha crecido con la suma de más voluntarios y talleres, incluyendo sesiones de estética, masajes, reiki y otros talleres de artes creativos. La profesora aclaró que la intención es que las mujeres puedan asistir a una o dos clases, un masaje o una sesión de estética según sus necesidades.

Actualmente, las pacientes y mujeres recuperadas se están sumando a las clases que Anahí dicta de martes a viernes. Sin embargo, si la convocatoria crece, existe la posibilidad de crear un día exclusivo para ellas. Pereyra también adelantó que su objetivo es dejar un día específico para este grupo el próximo año.

La profesora destaca el valor emocional de los encuentros, donde la risa y la emoción fluyen libremente: "Las clases de yoga acá no son silenciosas, reímos, lloramos, hacemos terapia entre nosotras. ¡Eso es fantástico! Para quien lo está pasando y para quien lo superó. Ellas son súper valientes". Y concluye, reflexionando sobre el impacto en su propia vida: "Yo me llevo la mejor parte que es valorar la vida. Siempre aprendo de ellas".

La buena noticia es que esta valiosa iniciativa no se limitará al mes de octubre, sino que continuará por lo que resta del año.

Información de contacto:

Dirección del local: Jujuy 140 Norte, entre San Luis y 25 de Mayo.

Redes sociales: anahi.yoga.bienestar

Teléfono de contacto: 264-442-5757