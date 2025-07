El caso de los animales sueltos en las rutas es algo que preocupa a toda la comunidad sanjuanina, sobre todo en la zona del Este, donde hay más espacios verdes y los animales buscan lugar para comer y beber algo. En su afán de sobrevivir, atraviesan la ruta y muchas veces son embestidos por los autos que circulan por la calzada, causando choques que pueden ser fatales. Ante ello, el comisario general Mario Domínguez habló con Canal 13 San Juan y contó cómo sobre los operativos que realizan para evitar futuros siniestros.

Domínguez especificó que se están realizando operativos todo el año. “Hay llamados de las personas que nos avisan cuando van por la ruta dónde hay animales sueltos y nosotros vamos programando los operativos en esas zonas. El número más fácil para llamar e informar es el 911 que nos va a direccionar a nosotros”.

Lo correcto a la hora de adquirir el animal es marcarlo, para que se entienda que tanto el equino como el animal que sea, tiene un dueño. “Por una cuestión de picardía, muchas veces no lo hacen, pero es lo que se debe hacer. No vamos en contra del animal, sino de la persona que no lo guía”.

Incluso habló de casos de los “vivos” que, cuando ocurrió algún siniestro vial en que el animal quedó tirado a un costado de la ruta herido o sin vida, los mismos dueños llegaban antes a la zona del accidente y le cortaban la parte de la piel donde tenían la marca que los identificaban.

Cercas cortadas

Las cercas muchas veces ayudan a que los animales, con o sin dueños, eviten salir a la ruta. Sin embargo, Domínguez aclaró que la colocación estuvo a cargo de Vialidad Nacional y, una vez que se rompían las mismas, quedaban a cargo de los propietarios de los terrenos que debían arreglarlas. “Hay muchos propietarios que arreglan el alambre pero, hay dañinos, gente que le gusta hacer travesía y corta los alambres”, concluyó.