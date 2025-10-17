El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que activó de inmediato el protocolo de intervención luego de que se detectara un arma de aire comprimido dentro del colegio María Auxiliadora, en la Capital. Las autoridades ministeriales intervinieron para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.

Desde la cartera educativa explicaron que, como ocurre ante cualquier hecho que altere la convivencia dentro de una institución escolar, se pusieron en marcha los mecanismos previstos en los protocolos oficiales. Estos incluyen acciones pedagógicas, preventivas y de acompañamiento para todos los involucrados.

El Ministerio remarcó que estos procedimientos se desarrollan dentro de un marco jurídico específico y con la debida reserva, dado que en los hechos intervienen menores de edad. Además, subrayaron la importancia de evitar la difusión de detalles que puedan generar estigmatización o afectar el resguardo de los estudiantes.

Finalmente, el comunicado reafirma el compromiso de reforzar en las aulas los valores del respeto, el buen trato y los límites saludables, en articulación con las familias. También hizo un llamado a los medios de comunicación a mantener la prudencia en el tratamiento de este tipo de situaciones, priorizando siempre el cuidado de los niños y adolescentes.