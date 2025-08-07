La reciente suba del dólar en las últimas semanas, encendió las alertas en los supermercados de todo el país. En San Juan, Carlos Icazati, empresario supermercadista, explicó que los comercios locales ya esperaban listas de precios con aumentos del 5% a 6%.

"La realidad es que no se están recibiendo listas de precios todavía, pero es circunstancial porque los aumentos van a venir", aseguró Icazati en el programa Mirá Quien Habla, este martes. El comerciante señaló que las empresas proveedoras ya habían advertido sobre los incrementos, aunque nadie quería ser el primero en aplicarlos por la caída en el consumo.

Desde la Secretaría de Comercio de la Nación insistieron en que no se debía aceptar cualquier suba, y que los aumentos no deberían superar el 4%. Sin embargo, en la práctica, los supermercadistas admitieron que no tenían margen para resistir las remarcaciones.

"El comerciante no tiene margen para no subir. No es lo que nos gustaría, pero nos vemos en la obligación. Si las empresas suben, lamentablemente nosotros tenemos que trasladarlo", remarcó Icazati.

El empresario también dejó un consejo para los consumidores: "El que manda es el consumidor. En este momento hay que ser muy inteligente para comprar, pasó la época de salir desesperado a stockearse. Ahora hay que recorrer, comparar precios, buscar ofertas y descuentos, porque todos estamos necesitando vender y no podemos darnos el lujo de perder clientes".

Sostuvo que la situación de las ventas estaba muy complicada y que, por eso, los supermercados intentaban mantener los precios bajos dentro de lo posible. Sin embargo, aclaró que si los proveedores aplicaban subas, los comercios no tendrían otra opción que trasladarlas a las góndolas.