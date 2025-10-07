En la previa a las elecciones del 26 de octubre, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, explicó el procedimiento para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión exprés. Esta modalidad permite recibir el documento en un plazo máximo de 96 horas hábiles, en lugar de los 20 a 30 días que demora el trámite común.

La directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, explicó a Canal 13 San Juan que el nuevo sistema “busca agilizar los tiempos de entrega y garantizar que todos los ciudadanos puedan contar con su documentación al día antes de los comicios”.

“El trámite exprés se gestiona en la Delegación Zonal más cercana o en la sede central del Registro Civil, de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas. Incluye la toma de datos personales, foto, huella y firma digital. Luego, el documento se envía por correo al domicilio del solicitante”, detalló Benedetto.

El DNI exprés puede ser solicitado por ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente o temporaria vigente. Su costo es de $18.500 para residentes y $25.000 para extranjeros, a abonar mediante el link de pago que emite el operador al momento de iniciar el trámite.

Además, Benedetto indicó que el organismo mantiene un acuerdo con el área de Salud para asistir a personas que no tienen documentación. “A raíz de los operativos que realizamos, se dio respuesta a mucha gente que, por distintos motivos, no tenía DNI. Hoy es muy poca la gente que puede quedar indocumentada, porque si en un centro de salud detectan a alguien sin documento, se lo deriva al Registro Civil para que lo tramite”, explicó.

La funcionaria también remarcó la importancia de difundir el uso del DNI digital. “Venimos capacitando al personal del Registro Civil para que informe sobre la aplicación Mi Argentina y enseñar a la gente que el DNI digital tiene el mismo valor que el físico. Es una herramienta que simplifica muchos trámites y evita demoras”, señaló.

El documento tiene una vigencia de 15 años para mayores de 14 años, o hasta la siguiente actualización en el caso de menores. Bajo la modalidad exprés pueden gestionarse nuevos ejemplares por robo, pérdida o deterioro, y actualizaciones de 5 a 8 años y de mayores de 14 años. En estos casos, los menores deben presentarse acompañados por madre, padre o tutor legal con su DNI y, si corresponde, con la acreditación judicial de tutela o guarda.

De esta manera, el Gobierno provincial busca agilizar los trámites de identificación y facilitar el acceso a un servicio esencial para la ciudadanía, especialmente en el marco del proceso electoral.