Fernando Ramos Santamaría continúa internado en el Hospital Rawson. Aunque del área de urgencias pasó a la Clínica Médica, su enfermedad, esclerosis múltiple, está en estado avanzado. El joven de 29 años, estudiante avanzado de la UNSJ, estaba siendo cuidado por amigos, compañeros de carrera y profesores, pero este lunes se confirmó que apareció su padre para hacerse cargo.

El joven de 29 años es estudiante de 4º año de la Licenciatura en Artes Visuales en el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. Según le comentó Ana Giménez, directora del Departamento de Artes Visuales a Diario de Cuyo, Fernando “pudo cursar hasta hace pocos meses con dificultad, pero con muchísima voluntad”

Hasta hace unos días, el joven estudiante estaba siendo ayudado únicamente por sus amigos, compañeros y docentes. Sin embargo, el Rawson emitió un comunicado en el que solicitó que se acercara sus familiares y allegados. Finalmente, su padre ya se hizo presente junto a su hermana.

El 21 de agosto pasado, Fernando fue internado de gravedad debido a una complicación de su enfermedad. Por aquellos días fue acompañado y asistido por sus compañeros, docentes y directivos de la carrera. En esa oportunidad, organizaron turnos para cuidarlo, asistirlo y colaborando en la contratación de cuidadores, compra de alimentos, elementos de higiene, pañales, tachos de basura y bolsas de residuos.

Giménez contó que incluso le ayudaron a amoblar el departamento en el que vivía prestándole heladera, anafe, pava eléctrica, mesas y sillas, entre otras cosas, ya que como él les había indicado estaba “desatendiendo desde hace años por sus padres, no solo económicamente sino también afectivamente”

Sus compañeros, docentes y directivos de la carrera indicaron que no sabían si confiar en sus familiares, pero que de todos modos es su familia y deben de hacerse cargo de la situación de Fernando, que actualmente está internado con una infección renal.