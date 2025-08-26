Tras horas de preocupación y una intensa difusión en redes sociales, la familia de Lara Yanela Quiroga Muñoz informó que la adolescente ya apareció y se encuentra en buen estado de salud.

“Ya apareció Lara, muchísimas gracias a todos los que compartieron y me ayudaron a difundir. Gracias a Dios está bien”, expresaron desde su entorno mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Cabe recordar que la joven había sido vista por última vez el pasado lunes 25 de agosto, alrededor de las 15:00, en inmediaciones de la Unión Vecinal de la Villa Hipódromo, en Rawson. Desde ese momento, su búsqueda había generado gran preocupación entre familiares y allegados. Incluso se activo el protocolo de San Juan Te busca para dar con ella.