Aprendió a vivir sin ver: la historia de Juan Pacheco en la Escuela Luis Braille

En el Día del Bastón Blanco, fecha que busca visibilizar la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad visual, Juan Carlos Pacheco, vecino de Santa Lucía, compartió su historia desde la Escuela de Educación Especial Luis Braille.

Pacheco contó que perdió la vista a los 19 años, aunque conserva una mínima percepción de bultos y sombras. Con orgullo, relató que en la institución aprendió a desplazarse de forma independiente y a realizar distintos oficios: “Aprendí a usar el bastón, a moverme por la calle y también a fabricar cosas útiles, como cepillos para limpiar las llaves de los autos o escobillones”, explicó.

El bastón blanco, símbolo de independencia para las personas no videntes, fue un tema central de la jornada. “El bastón es muy importante, porque sin él no podemos manejarnos. Tiene un reflectario para la noche, y quienes tienen baja visión usan el bastón verde”, detalló Juan, mientras mostraba orgulloso el suyo.

Además, destacó el acompañamiento de la comunidad: “Cuando llego a una esquina, mucha gente se acerca y me pregunta si puede ayudarme. Yo les explico que me agarren del hombro y me orienten al cruzar”.

En la escuela, Juan también aprendió a trabajar en equipo. “Si uno no sabe algo, el otro le enseña. Acá todos aprendemos juntos”, expresó.

La Escuela Luis Braille celebró el Día del Bastón Blanco con actividades que promueven la empatía y la inclusión, recordando que la accesibilidad y la educación son claves para que cada persona pueda desarrollar sus habilidades y autonomía.