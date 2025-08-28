Archivística en San Juan: con documentos de 1601 y la mirada en la digitalización

En el marco del Día del Archivo, Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Internacionales y responsable del Archivo General de la Provincia de San Juan, explicó en Canal 13, la importancia de la conservación documental y los desafíos que enfrenta la institución.

“Las oficinas administrativas del Archivo General están en el tercer piso, núcleo 8 del Centro Cívico, pero aquí, en el primer subsuelo, al lado del salón Eloy Camus, recibimos a la gente”, señaló Sarmiento. “Vienen muchas escuelas, hacemos visitas guiadas y tenemos muestras temporales, además de una permanente sobre los distintos terremotos que marcaron la historia de San Juan, principalmente el de 1944”, sumó.

La funcionaria detalló que el archivo provincial cuenta con distintos departamentos: biblioteca, hemeroteca, archivo intermedio e histórico. “Conservamos todos los boletines oficiales, los diarios con tirada en la provincia, los decretos de los gobernadores y documentos de más de 30 años de antigüedad”, explicó.

Respecto al archivo histórico, destacó: “Tenemos documentación desde el año 1601, que es nuestro primer documento. También cartas de Sarmiento, ejemplares de distintas constituciones y fotografías donadas sobre el terremoto del 44”.

Digitalización

Uno de los principales retos es la digitalización. “La conservación es permanente, pero la digitalización de todo el archivo general es un gran desafío. En esto hemos avanzado mucho: el año pasado lanzamos la página web del Archivo General, donde las personas pueden consultar los índices de la documentación y pedir turnos online”, afirmó.

Sarmiento subrayó que se toman recaudos en materia de seguridad digital. “Siempre existen riesgos, pero trabajamos en conjunto con otros organismos para proteger los archivos. Los documentos originales están resguardados físicamente en el archivo”.

Paso de Agua Negra

Finalmente, Sarmiento se refirió a los avances en la habilitación del paso de Agua Negra. “Después del Comité de Integración que se hizo en abril, trabajamos con organismos nacionales y provinciales para mejorar cuestiones que el año pasado no pudimos resolver. Nuestro gobernador puso a disposición todas las áreas del Estado para colaborar”, indicó.

Y agregó: “La habilitación depende de que tanto Argentina como Chile garanticen la seguridad. A veces nuestro lado está listo y el chileno no, o al revés. Solo cuando ambos están en condiciones, se puede abrir la temporada”.