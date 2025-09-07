El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano anunció que, a lo largo del mes de septiembre, se realizará la distribución de los módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía. Esta política busca garantizar el acceso a productos libres de gluten y acompañar a las familias en el marco del programa de asistencia nutricional que lleva adelante la provincia.

Como parte de la iniciativa, en los departamentos de Chimbas y Rawson se dictarán charlas informativas junto con la entrega de los módulos. El objetivo es brindar herramientas sobre alimentación saludable y el mejor aprovechamiento de los productos sin TACC, favoreciendo la inclusión y la promoción de hábitos de vida más sanos.

El cronograma de distribución incluye al Gran San Juan y a los departamentos alejados. En Albardón, Capital, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, la entrega se hará los días 15, 16 y 17 de septiembre, de 8:00 a 12:30, en el depósito de calle Salta 1.724 (n). Para quienes no puedan asistir en esas fechas, habrá una jornada especial el 19 de septiembre en el mismo lugar y horario.

En cuanto a las zonas alejadas, las entregas comenzarán el 8 de septiembre en Zonda, Ullum y Sarmiento, y continuarán en los días siguientes por Angaco, San Martín, Valle Fértil, 25 de Mayo, Caucete, 9 de Julio, Iglesia, Chimbas, Calingasta, Jáchal y Rawson. Cada operativo se llevará a cabo en hospitales, clubes o centros comunitarios de cada departamento, en horarios previamente establecidos por la cartera social.

Con esta acción, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con la seguridad alimentaria de la población celíaca, asegurando que más sanjuaninos tengan acceso equitativo a los alimentos que necesitan para cuidar su salud.

Este es el cronograma oficial:

Gran San Juan: Albardón, Capital, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, se entregará los días: 15, 16 y 17 de septiembre de 8:00 a 12:30 hs. en Depósito, calle Salta 1724 -n-

(Las personas que no pudieron asistir en la fecha asignada pueden acercarse el 19 de septiembre de 8:00 a 12:30 hs. en Depósito, calle Salta 1724 -n-)

Zonas alejadas:

Zonda: 08/09/25 de 9:00 a 10:00 hs., CAPS

Ullum: 08/09/25 10:30 a 12:00 hs., CIC

Sarmiento: 08/09/25: 8:00 a 12:00 hs., CIC

Angaco: 09/09/25 de 9:00 a 10:30hs., Hptal. Dr. A. Rizo Esparza

San Martin: 09/09/25 10:45 a 12:00 hs. Hptal. Dra. Stella Molina

Valle Fértil: 9/09/25: de 10:00 Hs. Dir. Acción Social

25 de Mayo: 10/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Hptal. Santa Rosa

Caucete: 10 y 12/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Unión Dep. Caucetera, Av. De los Ríos y Gral. Acha

9 de Julio: 12/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Club Sportivo 9 de Julio; Calle Florida

Iglesia: 12/09/25 de 9:00 hs. Las Flores, Hptal. Dr. Tomás Perón y a partir de las 10:30 hs. en Rodeo, CIC Las Flores

Chimbas: 12/09/25 de 9:00 a 12:30 hs.

Calingasta: 17/09/25 de 9:00 hs. Villa Calingasta, Hptal. Dr. Aldo Cantoni; a las 10:30 hs. en Barreal, Hptal. Calingasta

Jáchal: 18/09/25 de 9:00 hs. Niquivil, CIC; a las 9:30 hs. Jáchal, Hosp. San Roque y a las 10:00hs. Villa Mercedes, CIC

Rawson: 18/09/25: 9:00 a 12:30 hs. lugar a confirmar.