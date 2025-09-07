Arranca la entrega de módulos para celíacos en San Juan
Desde Familia y Desarrollo Humano compartieron el cronograma oficial para que los sanjuaninos inscritos en el padrón puedan ir a buscar sus alimentos.
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano anunció que, a lo largo del mes de septiembre, se realizará la distribución de los módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía. Esta política busca garantizar el acceso a productos libres de gluten y acompañar a las familias en el marco del programa de asistencia nutricional que lleva adelante la provincia.
Como parte de la iniciativa, en los departamentos de Chimbas y Rawson se dictarán charlas informativas junto con la entrega de los módulos. El objetivo es brindar herramientas sobre alimentación saludable y el mejor aprovechamiento de los productos sin TACC, favoreciendo la inclusión y la promoción de hábitos de vida más sanos.
El cronograma de distribución incluye al Gran San Juan y a los departamentos alejados. En Albardón, Capital, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, la entrega se hará los días 15, 16 y 17 de septiembre, de 8:00 a 12:30, en el depósito de calle Salta 1.724 (n). Para quienes no puedan asistir en esas fechas, habrá una jornada especial el 19 de septiembre en el mismo lugar y horario.
En cuanto a las zonas alejadas, las entregas comenzarán el 8 de septiembre en Zonda, Ullum y Sarmiento, y continuarán en los días siguientes por Angaco, San Martín, Valle Fértil, 25 de Mayo, Caucete, 9 de Julio, Iglesia, Chimbas, Calingasta, Jáchal y Rawson. Cada operativo se llevará a cabo en hospitales, clubes o centros comunitarios de cada departamento, en horarios previamente establecidos por la cartera social.
Con esta acción, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con la seguridad alimentaria de la población celíaca, asegurando que más sanjuaninos tengan acceso equitativo a los alimentos que necesitan para cuidar su salud.
Este es el cronograma oficial:
Gran San Juan: Albardón, Capital, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, se entregará los días: 15, 16 y 17 de septiembre de 8:00 a 12:30 hs. en Depósito, calle Salta 1724 -n-
(Las personas que no pudieron asistir en la fecha asignada pueden acercarse el 19 de septiembre de 8:00 a 12:30 hs. en Depósito, calle Salta 1724 -n-)
Zonas alejadas:
Zonda: 08/09/25 de 9:00 a 10:00 hs., CAPS
Ullum: 08/09/25 10:30 a 12:00 hs., CIC
Sarmiento: 08/09/25: 8:00 a 12:00 hs., CIC
Angaco: 09/09/25 de 9:00 a 10:30hs., Hptal. Dr. A. Rizo Esparza
San Martin: 09/09/25 10:45 a 12:00 hs. Hptal. Dra. Stella Molina
Valle Fértil: 9/09/25: de 10:00 Hs. Dir. Acción Social
25 de Mayo: 10/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Hptal. Santa Rosa
Caucete: 10 y 12/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Unión Dep. Caucetera, Av. De los Ríos y Gral. Acha
9 de Julio: 12/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Club Sportivo 9 de Julio; Calle Florida
Iglesia: 12/09/25 de 9:00 hs. Las Flores, Hptal. Dr. Tomás Perón y a partir de las 10:30 hs. en Rodeo, CIC Las Flores
Chimbas: 12/09/25 de 9:00 a 12:30 hs.
Calingasta: 17/09/25 de 9:00 hs. Villa Calingasta, Hptal. Dr. Aldo Cantoni; a las 10:30 hs. en Barreal, Hptal. Calingasta
Jáchal: 18/09/25 de 9:00 hs. Niquivil, CIC; a las 9:30 hs. Jáchal, Hosp. San Roque y a las 10:00hs. Villa Mercedes, CIC
Rawson: 18/09/25: 9:00 a 12:30 hs. lugar a confirmar.