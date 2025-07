Mientras la preocupación por el fentanilo crece a nivel global, el psicólogo especialista en adicciones, Raúl Ontiveros, aporta tranquilidad al afirmar que esta potente droga aún no ha irrumpido en el circuito clandestino de San Juan. Sin embargo, el panorama local no está exento de desafíos, con un alarmante aumento en el consumo de crack y la reaparición de drogas intravenosas, además de una preocupante accesibilidad a la cocaína.

En charla telefónica con el programa de Canal 13, “Jorge por la Mañana”, Ontiveros, fue enfático al describir al fentanilo como un analgésico "potentísimo” y “bastante más poderoso que la morfina". “Está presente en San Juan, pero su uso se restringe al ámbito hospitalario y clínico. Todavía no nos ha llegado casos de personas que lo usen por fuera de esa utilización hospitalaria, es utilización médica", remarcó el especialista. Esta droga se emplea en situaciones de dolor extremo como un gran paliativo, y no hay registros de su presencia en las calles de la provincia. Aunque se la denomina "droga zombi" por la disociación que provoca entre la persona y la realidad, Ontiveros aclaró que "no es la única droga disociativa a la que nos estamos enfrentando en muchos países del mundo".

Alerta por crack y drogas intravenosas

La preocupación principal de Ontiveros y otros especialistas en adiciones de la provincia se centra en el notable crecimiento del consumo de crack (cocaína fumada) en San Juan. "Lo vemos desde que llega a los chicos por primera vez en sus dedos quemados, con una piel tan reseca, tan ennegrecida, esta mirada tan seca", describió, señalando los notorios deterioros cognitivos que provoca. La desfrontalización, un daño cerebral significativo, es una de las consecuencias más graves. "Hay toda una generación que se está quemando, con un índice de recuperabilidad complicado", lamentó el psicólogo.

A esto se suma la alarmante reaparición del consumo intravenoso, una práctica propia de los años 90' que había disminuido gracias a las campañas de prevención del VIH. Según Ontiveros, esta vuelta al uso de drogas inyectables presenta un "mal pronóstico" debido al riesgo de infecciones y "situaciones de necrosis en los brazos tremendas".

La cocaína, cada vez más accesible y equiparada a la marihuana

Otro fenómeno que inquieta al especialista es la creciente facilidad para conseguir cocaína en San Juan, al punto de que su precio se ha equiparado al de la marihuana. "Hoy en día la cocaína corre con una comodidad realmente increíble. Alguien la saca en un asado, en un cumpleaños, como si fuera cualquier cosa, una novedad y nunca falta el que se engancha", describió Ontiveros, calificando la situación como un verdadero fenómeno.

Lo que antes era impensado, como "convidar cocaína" debido a su alto costo, ahora es una práctica común. "Es muy fácil conseguir cocaína, es muy común. No es extraño llegar a una fiesta y que esté disponible", enfatizó. Además, el psicólogo destacó que en San Juan se observa que "hay personas que directamente están empezando con cocaína, directamente. Nunca probaron marihuana", un cambio en los patrones de inicio del consumo.

Finalmente, Ontiveros señaló que están viendo un perfil de consumidor adulto, "hombre cuarentón, un poco adolescentizado", que se inclina por "descubrir nuevas sensaciones, nuevas experiencias", lo que contribuye a la proliferación de esta droga en diversos entornos sociales.