La Subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, destacó este lunes la efectividad de los operativos de prevención realizados en Chimbas y Rivadavia, que lograron reducir los ataques contra colectivos que circulan por diferentes zonas de estos departamentos. La funcionaria dialogó con el móvil de Canal 13 y detalló las medidas implementadas.

Estos mayores controles llegan después de que se produjeron distintos ataques con piedras contra colectivos del transporte público.

“Hace más de 20 días no se han reportado incidentes en la zona de La Bebida. Nos hemos abocado de lleno al problema, especialmente con niños que arrojan piedras desde los fondos de domicilios”, señaló Álamo. La funcionaria explicó que la policía ha realizado reuniones de concientización con padres y niños para disminuir estos hechos.

En la intersección de Centenario y Díaz, en Chimbas, donde semanas atrás una niña resultó herida por el impacto de una piedra, se colocó una unidad operativa que permitió pacificar la zona. “Desde que se instaló la unidad operativa, no se han vuelto a reportar incidentes. También trabajamos con empresas de colectivos para abordar planes estratégicos, aunque entendimos que no era suficiente subir policías dentro de las unidades, porque las piedras provenían del exterior”, agregó.

Álamo también se refirió a la seguridad en establecimientos educativos y espacios públicos: “Las escuelas y plazas son un compromiso de todos. Se están realizando operativos permanentes, aunque algunos lugares no cuentan con seguridad privada adicional contratada. La comunidad también debe colaborar con el cuidado de los espacios”, señaló.

En cuanto a recursos y equipamiento, la subjefa destacó la incorporación de tecnología de origen israelí que fortalece las investigaciones y los peritajes en la provincia. “Esto va a favorecer mucho la rapidez en el desarrollo de las investigaciones. Contamos con flagrancias permanentes: de enero a la fecha se registran, en promedio, cinco flagrancias por día en San Juan”, concluyó Álamo.