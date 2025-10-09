La directora del Vacunatorio Central, Fernanda Paredes, recordó que la campaña de vacunación contra el dengue comenzó en octubre del año pasado y continuó activa durante este 2025. La iniciativa se amplió para todas las personas que residían en los departamentos de Rawson, Capital, Chimbas, Albardón, Rivadavia, Santa Lucía y Caucete.

Paredes explicó que la vacuna estaba destinada a quienes vivían en esas zonas y, en el caso de pacientes de otros departamentos, se priorizaba a aquellos con comorbilidades, siempre que no fueran embarazadas, pacientes oncológicos ni personas con enfermedades inmunosupresoras.

La profesional detalló que, al momento de la vacunación, el personal realizaba una breve entrevista para conocer el estado de salud y los síntomas de cada persona. “Las vacunas no evitan la enfermedad, sino las complicaciones que puede generar el virus”, aclaró.

También señaló que todas las provincias del país se encontraban en fase de preparación para la próxima temporada, con foco en las tareas de control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Según Paredes, las consultas sobre prevención nunca se detuvieron, y cada vez más pacientes se acercaban a vacunarse. Si bien no se habían confirmado casos en San Juan, la funcionaria indicó que este era “el momento ideal para vacunarse”.

Por último, recordó que la vacuna contra el dengue no se repetía: luego de aplicar la primera dosis, debía esperarse 90 días para recibir la segunda y última aplicación.