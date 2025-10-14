Lejos de las antiguas frases de “llegar al verano”, septiembre está llegando a su fin y los sanjuaninos ya no buscan bajar de peso y llegar flacos a la época más calurosa, sino encontrar una herramienta para cuidar su salud mental.

“El objetivo ya no es llegar en buenas condiciones al verano, sino mantener la cabeza en orden y en equilibrio”, señaló Rodrigo Almazán, profesor del gimnasio Activamente.

El instructor remarcó que la salud debe entenderse como una necesidad constante: “No importa mucho si llega esta época y creo que tengo unos kilos de más, pero sí importa que mi cabeza esté en orden. La salud no es solo septiembre y octubre”.

Almazán también destacó el rol de los adultos mayores en esta tendencia. “En los últimos diez años, cualquier profesional de la salud va a recomendar comenzar a hacer ejercicio. Todas las patologías tienen como beneficio el movimiento. Por eso se aconseja a los adultos mayores no solo salir a caminar, sino también conocer el gimnasio”, explicó.

En cuanto a la construcción de hábitos, el profesor recordó que el cerebro necesita tiempo para adaptarse. “El cerebro rechaza cualquier tipo de cambio. Todo lo que lo haga consumir energía al principio lo va a rechazar. Pero al final lo agradece porque libera serotonina y dopamina. Según la ciencia, a partir de los 21 días empieza a entender que el gimnasio le hace bien. Es decir, hay que obligarse durante 21 días para que lo entienda”, sostuvo.

Por último, subrayó que el sufrimiento quedó atrás en las rutinas deportivas: “La gente no quiere sufrir. Por eso la cuestión de rendimiento ya no va más. Ahí es donde estudios como pilates crecen, porque no se siente que estén sufriendo”.