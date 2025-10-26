Aseguran que los comicios se llevaron a cabo con tranquilidad y con pequeños inconvenientes

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, informó que las elecciones legislativas del 26 de octubre en San Juan se realizaron “con total normalidad” y sin hechos graves. Según destacó, el operativo de seguridad fue “ordenado, eficiente y colaborativo” entre las distintas fuerzas.

“Fue una verdadera fiesta cívica, porque hemos vuelto nuevamente a concurrir a las urnas para elegir autoridades nacionales”, señaló Delgado, quien subrayó el trabajo conjunto entre el Ejército, la Policía de San Juan, Gendarmería y la Policía Federal.

El comando electoral tuvo su base en el Ejército y, a través de una aplicación, los agentes de la policía provincial pudieron realizar reportes en tiempo real sobre las novedades del proceso.

Delgado aseguró que “no hubo ningún tipo de reporte” de incidentes significativos y que solo se registraron “hechos menores que no pasaron a denuncia”, como el caso de una persona que presentó un carnet de discapacidad que no correspondía.

“En San Juan todo se desarrolló con normalidad, sin capturas ni comportamientos que alteraran el comicio”, explicó el funcionario.

Además, valoró el cumplimiento ciudadano durante la veda electoral: “Desde el viernes hasta ahora, tanto los partidos políticos como los sanjuaninos en general se comportaron muy bien y respetaron las normas”.

El secretario también destacó que no hubo infracciones vinculadas a la venta de alcohol. “Desde las 20 horas del sábado se fiscalizó la actividad en bares y restaurantes, y no se detectaron incumplimientos”, indicó.

Finalmente, Delgado remarcó que el orden y la tranquilidad fueron resultado del compromiso compartido entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. “Hubo una gran responsabilidad, una gran madurez cívica por parte de los sanjuaninos”, concluyó.