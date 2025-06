Aseguran que no hay animales muertos en Barreal y desmienten que haya mala praxis

Andrea Oro, de la asociación Providaa, habló con Diario 13, a raíz de una denuncia realizada por un grupo de vecinos, por supuestas desprolijidades llevadas a cabo en un operativo de esterilización masiva en Barreal. Según el reclamo, casi 60 animales terminaron sin vida y otros sufrieron complicaciones de salud.

“Hace dos años estamos realizando esterilizaciones masivas, no es imposible que dos veterinarios intervengan a 100 animales en un día, solo que no se hacen porque no les pagan y no porque no se pueda”, dijo la mujer ante las opiniones de personas que aseguran que es imposible hacer un centenar de intervenciones en un día.

Oro agregó que los quirófanos móviles que muchas veces son coordinados por organismos provinciales, no realizan esterilizaciones masivas porque los profesionales no obtienen una buena remuneración por las labores realizadas.

“Los quirófanos gratuitos, les pagan dos mangos a los veterinarios y por eso solo se esterilizan 15 animales como mucho. Nosotros trabajamos de forma diferente”, explicó la proteccionista.

La dirigente lamentó que no haya operativos de esterilización masiva llevada a cabo por organismos estatales, ya que, según sus datos y estadísticas realizadas a través de censos, en Barreal casi no quedan perras callejeras sin castrar.

Punto por punto, Andrea fue explicando el trabajo de los operativos masivos de esterilización. Según dijo; en primer lugar, a los animales, fuera del quirófano, se les realiza una vía para colocarle una sedación, asegurándose de que el perro quede tranquilo para luego ser anestesiado por el veterinario. Con respecto a los gatos, el procedimiento es distinto porque directamente ingresan dentro de una bolsa de cebolla y son anestesiados dentro del quirófano.

“Por eso los animales entran semidespiertos, obviamente tienen una sedación. Sobre los insumos, se utiliza una aguja para cada animal”, aseguró Oro, quien aseguró que ella participa personalmente de este proceso.

La representante de Providaa dio cifras, desmintiendo la denuncia realizada por un grupo de vecinos sobre la cantidad de animales que habrían fallecido; de 1000 animales, dijo que, según sus datos, solo dos animales han muerto en el postquirúrgico y solo uno en el quirófano debido a que tenía problemas renales.

“Somos la asociación que tiene la tasa de mortalidad más baja de todos los quirófanos que hay en la provincia. Los veterinarios que trabajan con nosotros, son especialistas en materia de esterilización” aclaró Oro.

Por último, habló sobre trabajar en el galpón de la empacadora de ajo y dijo que el operativo se llevó a cabo ahí una sola vez. A raíz de eso, ellas mismas presentaron una queja en el municipio para que eso no se vuelva a repetir y luego les brindaron un lugar tipo “oficinas” para hacer las esterilizaciones.

Sobre los cuidados del postoperatorio, la proteccionista explicó que a través de un grupo de WhatsApp se incluye a cada persona que va a asistir al operativo de esterilización en donde se les explican las instrucciones a llevar a cabo. También mencionó que, dentro del servicio, las asociaciones les brindan yodo para hacer las curaciones y además se les ofrece el antibiótico con un seguimiento personalizado a través de la aplicación de mensajería web.

“Me parece una falta de respeto porque hacemos un trabajo excepcional, donde los animales no se mueren, no tienen complicaciones y si llegaran a tener es responsabilidad de sus dueños”, aclaró la mujer.

La referente aseguró que castrar un animal "no demora nada, 15 minutos. Se hace lo que se tiene que hacer y los animales salen bien”, concluyó la proteccionista.

Ante esta aseveración, este medio le consultó a un profesional veterinario que atiende en su consultorio de manera privada y mencionó que su “récord” de tiempo en una esterilización sin complicaciones puede llegar a ser de 1 hora y media.

El informe presentado al Concejo